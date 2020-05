$!Cantante Samo no le tiene miedo a experimentar y revela que prepara tema con Ivy Queen

Este vídeo, además, cuenta con la participación de Danna Yireh, una niña de 15 años que soñó con convertirse en influencer y que lo logró antes de fallecer a causa de cáncer.

'Fue una niña que dejó un ejemplo de amor. Cada vez que yo recuerdo la cara de Danna recuerdo sonrisas. Ella está en otro plano ahora y nos dejo un ejemplo para todos los que nos quedamos de que en los momentos difíciles se puede sonreír y soñar cosas buenas. Ella cumplió su sueño', detalló.

Otro de los temas que está por compartir es 'No voy a morir de amor', una canción en solitario en la que también muestra sonidos latinos con su característico toque romántico con el que adquirió fama el exintegrante de Camila.

'Es una canción en donde expongo cómo los mexicanos vivimos el desamor. Tiene mucho de esencia mexicana: imaginé el tequila, el mariachi y pensé en cómo nos curamos el desamor. Me inspiré en un libro que se llama 'Manual para no morir de amor', es un tema con el que todos los que están viviendo el desamor van a poder cantar y corear con un pop más urbano sin dejar el contenido en la letra', aseguró.

Desde su punto de vista es importante que el público se abra a los nuevos rumbos que los artistas van probando a lo largo de su carrera y rechaza las etiquetas, pues asegura que su forma de crear es libre y sincera.

'No deberíamos castigar a ningún artista por experimentar siempre y cuando te sientas cómodo. He rechazado colaboraciones con las que no me siento cómodo y cuido mucho lo que voy a decir en las canciones pero en el género musical el que quieras'.

En ese sentido, Samo también se aventuró a escribir un tema que busca concienciar a las personas en torno al cuidado del medioambiente y colaborará con un Dj brasileño, para por primera vez enfrentarse a la música electrónica.

'Es un movimiento del que me están haciendo parte que se llama One Planet, que es una iniciativa que me encantó. Una colaboración con Filipe Guerra, un Dj brasileño y ya hoy empecé a escribir parte de la canción', concreta.

Finalmente, el cantante, que fue parte del musical 'Jesucristo Superestrella' a inicios del 2020, aseguró que le encantaría seguir incursionando en teatro y trabajar como productor de eventos.

Sobre el encierro que se vive en torno a la pandemia reflexiona que 'hay que desinfectar el alma y la conciencia para que el día que salgamos podamos plasmar una realidad distinta'.