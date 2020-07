Capa admite que terminó 'enfadado' con la labor arbitral

Bilbao (España), 9 jul (EFE).- Ander Capa reconoció al final de la derrota ante el Sevilla en San Mamés (1-2) que terminó el encuentro 'enfadado' con la labor arbitral, ya que, entre otras jugadas, cree que no hubo falta previa al primer tanto sevillista de Ever Banega y sí una infracción sobre él mismo antes del segundo gol visitante de Munir El Haddadi.

'En la segunda parte hay una falta que puede pitar o no, la ha pitado; y luego otra en un centro que yo despejo y yo creo que me arrolla Diego Carlos', explicó el autor del gol del Athletic.

'Al final no ganas y sí estas enfadado y un poco cansado de todo. No sé si es una injusticia o no, a mí me parece. Pero tampoco voy a meterme en polémicas de esas. Ahora a trabajar y pensar en el domingo', dijo.

Capa, no obstante, admitió que en el juego el Athletic no ha 'tenido la iniciativa del partido', aunque si se han encontrado 'cómodos defensivamente' y fueron 'mejorando' hasta la remontada del Sevilla.

Sobre su gol, se felicitó de que 'en un rechace haberla podido meter', pero lamentó de que no ayudase en las ambiciones europeas de su equipo. 'Se pone mas complicado, el Valencia ganó ayer y ahora queda por jugar la Real: Pero lo que tenemos que pensar es en el levante e intentar sacar esos tres puntos', apuntó el jugador portugalujo. EFE