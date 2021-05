Capello: 'Allegri es un entrenador que tiene el respeto del vestuario'

Madrid, 27 may (EFE).- El técnico italiano Fabio Capello, elogió la personalidad y el trabajo de su compatriota Massimiliano Allegri, del que destacó su conocimiento del fútbol mundial y su capacidad para lograr el respeto del vestuario.

'Allegri es un entrenador que puede entrenar a cualquiera por la personalidad que tiene, conoce muy bien el fútbol mundial. Pienso es un entrenador que puede tener el respeto del vestuario', dijo Capello en el transcurso del Congreso AK Coaches World que se desarrolla en la sede de la Federación Española de Fútbol.

Allegri es uno de los técnicos que pueden optar a entrenar al Real Madrid, con el puesto de entrenador vacante tras el adiós del francés Zinedine Zidane.

Capello, que destacó al preparador que sabe sacar rendimiento de una plantilla y no a los que pretenden imponer un estilo de juego, realzó la trayectoria de Allegri.

'Allegri es un entrenador muy inteligente. Yo digo siempre que hay que hacer el vino con la uva que tienes; no puedes hacer champán si no tienes uva para hacer champán. Por eso yo tengo mucho respeto por los entrenadores que entienden esto. Los entrenadores que solo piensan en un estilo de juego, en una manera de hacer las cosas, no llegan nunca a ganar títulos', subrayó Capello.

El que fuera en dos etapas distintas entrenador del Real Madrid reconoció que el brasileño Ronaldo Nazário, al que sitúa cerca de Leo Messi, ha sido el mejor delantero que ha dirigido.

'Ronaldo Nazário ha sido el mejor delantero que yo he entrenado. El mejor con diferencia. Ronaldo el brasileño ha sido un crack absoluto. Hay que ponerlo muy cerca de Messi', subrayó Capello.

El entrenador italiano aprovechó su discurso en el Congreso de técnicos que organiza Aitor Karanka en la Federación Española para narrar la evolución en los banquillos en los últimos tiempos.

'En mi tiempo no tenía ordenador, no tenía nada. Ahora tienes que encontrar cosas que te puedan ayudar. Pero ahora se habla mucho de cosas que no son tan importantes. La cosa más importante es entrenar bien, comer bien, tener espíritu de equipo. Si en un vestuario tienes un jugador que pregunta por qué no juega, si no ganas dicen algo en el vestuario, no es bueno', dijo Capello.

'Ahora hablan de cosas que no me parecen tan importantes. Lo más importante es el vestuario, el entrenamiento y el respeto. Esto es la base del fútbol. Yo estoy contento porque en el mundo el fútbol la gente trabaja más con todo lo que hay ahora para explicarte el fútbol. Pero yo creo que el fútbol, la bolita, es siempre la misma. Da al palo y entra, o da al palo y se va fuera', añadió el italiano. EFE