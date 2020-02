Capello, Wenger o Nowitzki entre los asistentes a los Laureus

Madrid, 11 feb (EFE).- Los entrenadores Fabio Capello y Arsene Wenger o el exjugador de baloncesto de la NBA Dirk Nowitzki serán algunos de los asistentes a la ceremonia de entrega de los Premios Laureus, que alcanzan su veinte aniversario con una gala que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en el Verti Music Hall de Berlín.

Bajo el lema 'Sport Unites Us' el prestigioso evento contará también con la presencia de figuras de relevancia en el balompié femenino como la ex seleccionadora estadounidense Jill Ellis, la germana Nia Künzer o Kosovare Asllani, en la actualidad integrante del CD Tacón.

Por su parte el atletismo estará representado por Eliud Kipchoge, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jessica Ennis-Hill o Yelena Isinbayeva. A ellos se sumarán grandes nombres de otras disciplinas como el capitán de la selección sudafricana de rugby Siya Kolisi y su compañero Faf de Klerk, los surfistas Maya Gabeira e Italo Ferreira o el medallista olímpico Jan Frodeno.

Completan la nómina de los ya confirmados miembros de la Academia Laureus de la talla de los ex futbolistas Cafú, Alessandro Del Piero, Carles Puyol, Luis Figo o Ruud Gullit; los ex atletas Sergey Bubka, Michael Johnson y Edwin Moses; el ex tenista Boris Becker, la ex gimnasta Nadia Comaneci, el ex ciclista Fabian Cancellara, los ex nadadores Missy Franklin y Mark Spitz o el ex piloto de motociclismo Giacomo Agostini.

Además la organización ha anunciado el lanzamiento por parte de Montblanc de una pulsera de edición especial en conmemoración de su continuo apoyo al trabajo de Laureus Sport for Good alrededor del mundo. EFE

1011208