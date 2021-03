Capturan a exdirigente colombiano de boxeo por denuncias de acoso sexual

Bogotá, 25 mar (EFE).- El expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo Jaime Cuéllar fue capturado en el municipio colombiano de Restrepo (Valle del Cauca, suroeste) dentro de un proceso que se le sigue por presunto acoso sexual, informó este jueves la Fiscalía.

Cuéllar es investigado como presunto responsable de exigirle a una menor de 17 años, tener relaciones sexuales con él, supuestamente, a cambio de entregarle elementos deportivos, en hechos ocurridos en 2011.

La orden de captura fue solicitada por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) por el 'delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, la cual se hizo efectiva el pasado 23 de marzo', dijo la Fiscalía en un comunicado.

Cuéllar dimitió a su cargo en febrero pasado por 'motivos personales' luego de que se conocieran denuncias de niñas y jóvenes boxeadoras que aseguraron haber sido acosadas sexualmente por el exfuncionario.

Las acusaciones fueron dadas a conocer por el abogado Élmer Montaña, quien publicó en su cuenta de Twitter varias capturas de pantalla en las que se evidenciaría el acoso al que eran sometidas las deportistas.

El abogado, que fue fiscal seccional, explicó que las deportistas acosadas son en su mayoría adolescentes del Distrito de Aguablanca, específicamente en la Zona de Llano Verde, donde en agosto de 2020 fueron masacrados cinco jóvenes.

Una de las boxeadoras supuestamente abusada dijo a Efe en febrero pasado que Cuéllar 'nos daba las dietas, pero a cambio de tener sexo con él' y que eso ocurrió cuando ella tenía 14 años.

'Cuéllar nos daba lo de los transportes, pero a cambio de tener sexo con él, de que me dejara tocar. Los viáticos que tenía que darme, que me correspondían, me los daba por una tocada, por besos. Abusaba del poder que tenía', dijo la joven que ahora tiene 23 años y ha preferido no dar su nombre.

Por otra parte, la joven advirtió que el caso estaba estancado porque cuando interpuso la denuncia la Fiscalía le asignó abogados que no lo impulsaron y que no fue hasta que apareció el penalista Montaña, en las últimas semanas, que todo empezó a moverse y ya vislumbran un halo de esperanza.

En junio del año pasado Didier Luna, extécnico de la selección femenina sub'17 de Colombia, fue condenado por el Juzgado 15 del Circuito de Bogotá a pagar una pena de 28 meses, sin carácter privativo de la libertad, por el delito de injuria en un caso de acoso sexual denunciado por la fisioterapeuta Carolina Rozo.

La fisioterapeuta y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la sub'17, denunciaron acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero, en hechos ocurridos en 2018. EFE