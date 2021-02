Capturan a rector de universidad estatal de Guatemala por manipular elección

Guatemala, 26 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes al rector de la universidad estatal, Murphy Paiz Recinos, y a otros cuatro abogados, vinculados a la manipulación de la elección de 230 jueces del Organismo Judicial entre 2019 y 2020.

Paiz Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (autónoma), fue detenido en un 'centro hospitalario' al oeste de la Ciudad de Guatemala donde quedó bajo custodia policial, según confirmó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un comunicado de prensa.

El rector se encontraba en una sesión dirigencial universitaria en un hotel capitalino cuando se enteró de la orden de arresto y salió del evento, afirmando a periodistas que se pondría a disposición de las autoridades tras comunicarse con su abogado.

Sin embargo, Paiz Recinos se internó en un hospital y el Ministerio Público se encuentra 'a la espera de evaluaciones' médicas para determinar su salud y si es trasladado ante un juez inmediatamente.

EL CASO 'COMISIONES PARALELAS 2020'

El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad del MP, Francisco Sandoval, explicó en rueda de prensa que ocho abogados vinculados a la universidad, con Murphy Paiz Recinos a la cabeza, confabularon para manipular la elección de 230 jueces del Organismo Judicial entre 2019 y 2020, incluidos los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por el mismo caso, denominado 'Comisiones Paralelas 2020', también hay una orden de arresto para el exrector de la misma universidad de San Carlos de Guatemala Estuardo Gálvez, quien desempeñó el cargo entre 2010 y 2014.

Además de Gálvez y Recinos, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) detalló que hay otros seis abogados vinculados a la trama, cuatro de ellos detenidos este viernes, incluido el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Fernando Ramírez.

Los otros tres juristas capturados este viernes son Jennifer Candelaria Dell'Acqua Lima, Juan salvador Soto Hernández y Olga del Rosario Alfaro Pineda.

La elección de los 230 jueces del Organismo Judicial debió realizarse en octubre de 2019 pero se ha pospuesto debido a varios recursos judiciales, a las investigaciones del Ministerio Público con el caso 'Comisiones Paralelas 2020' y a la oposición de la mayoría de diputados del Congreso a llevarla a cabo.

La renovación del Organismo Judicial con la elección de los 230 jueces es clave para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.

Paiz Recinos, en su posición como rector de la Universidad de San Carlos, contó con votos para la designación de las comisiones que eligen a los jueces del Organismos Judicial y ha sido parte del todo el procedimiento, que se encuentra estancado.

VINCULADOS A EXSECRETARIO PRESIDENCIAL

El fiscal Sandoval enfatizó en la rueda de prensa que los abogados involucrados en la trama tienen vínculos con el empresario farmacéutico y exsecretario de la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Alejos Cámbara.

El empresario, sancionado el 8 de junio pasado por EE.UU. y procesado en cinco casos de corrupción millonarios desde finales de 2015 en Guatemala, fue señalado por el MP en 2020 de haber realizado 16 reuniones con personas vinculadas a la elección -diputados, jueces y políticos- para manipularla mientras se encontraba recluido en un hospital en febrero de 2020 por permiso de un juez.

Paiz Recinos estaba actualmente en el proceso para designar, junto a una comisión universitaria, a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para el período 2021-2025, como lo establece la ley.

Dicha elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad también es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala y su procedimiento ha sido seguido de cerca por Estados Unidos y varios países que apoyan a la democracia de la nación centroamericana.

El pasado 9 diciembre, el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, aseguró que sin cortes 'honestas e independientes', el desarrollo no será posible en el país, pues 'sin autoridades que velan por intereses del pueblo y no intereses individuales, la Justicia no puede existir'.

Ingeniero de profesión, Paiz Recinos fue designado como rector en 2018 por un período de cuatro años. EFE