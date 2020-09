Carapaz: 'No estoy decepcionado, espero hacer realidad el sueño de una etapa'

(Amplía con más declaraciones)

Villard de Lans (Francia), 15 sep (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) fue elegido corredor más combativo de la etapa, pero no pudo lograr la victoria por el ataque en el penúltimo puerto del alemán Lennard Kemna, ganador en Villar de Lans.

'No ha sido una decepción, estoy contento con el trabajo que he hecho hoy. Intenté la victoria, pero Kamna estaba muy fuerte y no le pude seguir', reconoció.

Carapaz admitió los merecimientos del joven alemán, de 24 años, un corredor que ya avisó de sus posibilidades ganando una etapa en el Dauphiné.

'Es un triunfo bien merecido para él y para mí significa mucho quedar segundo en una etapa del Tour de Francia. Tenemos días importantes por delante. Ganar una etapa sería lo mejor para el equipo. Nos despertamos todos los días con este sueño y esperamos hacerlo realidad', señaló.

Richard Carapaz, ganador del Giro 2019 y debutante en el Tour de Francia, tomó la responsabilidad del Ineos tras el hundimiento de su líder, el colombiano Egan Bernal, el pasado domingo en el Grand Colombier.

La 'Locomotora de Carchi', de 27 años, entró en la numerosa fuga de la jornada junto a sus compañeros Pavel Sivakov y Andrey Amador y fue el encargado de reducir las fuga en la subida a Saint Nizier du Mouncherotte (1a), donde atacó hasta en 3 ocasiones con la intención de afrontar en solitario el último ascenso a Villard de Lans.

Pero Carapaz se encontró con la resistencia del alemán Lennard Kamna, quien replicó con fuerza a 2 kilómetros de la cima, se quedó solo y con el camino despejado hasta meta.

Richard Carapaz es el primer clasificado del Ineos, en el puesto decimocuarto a 17.23 minutos del líder, el esloveno Primoz Roglic.

