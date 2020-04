Cardenal Pell: 'No quiero que mi absolución añada más dolor'

Sídney (Australia), 7 abr (EFE).- El cardenal George Pell pidió hoy que la decisión de la máxima instancia judicial de Australia de revertir una condena de seis años de prisión por pederastia en su contra no añada más 'dolor y amargura' a la que ya sienten las víctimas de abusos sexuales.

'He mantenido de forma consistente mi inocencia mientras sufrí una grave injusticia y esto ha sido resuelto por la decisión unánime del Tribunal Superior', dijo el cardenal, de 78 años, en un comunicado emitido antes de su inminente puesta en libertad.

'No le guardo rencor al que me acusó, no quiero que mi absolución añada más dolor y amargura a lo que ya sienten muchos porque este dolor y amargura ya es suficiente', agregó.

El pleno de los magistrados del Tribunal Superior de Australia consideró hoy que existió 'una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba requerido', según la sentencia, que no es recurrible.

El exjefe de las Finanzas del Vaticano remarcó que su proceso se centró en los crímenes que le atribuyeron y que no cometió, y no se trató de 'un referendo sobre la Iglesia Católica ni cómo las autoridades eclesiásticas en Australia abordaron los crímenes de pedofilia dentro de la Iglesia'.

'La única base para la curación duradera es la verdad y la única base para la justicia es la verdad, porque la justicia significa verdad para todos por igual', afirmó Pell, al agradecer a su familia, sus abogados y sus simpatizantes.

Por su lado, el presidente de la Conferencia Australiana de Obispos Católicos, Mark Coleridge, expresó en un comunicado que, si bien muchas personas, entre ellas las que creyeron en la inocencia del cardenal, celebrarán su puesta en libertad, la Iglesia también reconoce que la decisión será 'devastadora para otras'.

'Este resultado no cambia el compromiso inquebrantable de la Iglesia con la seguridad de los niños y con la respuesta justa y compasiva con los supervivientes y las víctimas de pederastia', precisó Coleridge.

Pell fue condenado en marzo de 2019 por cinco cargos de abusos sexuales, incluyendo uno por penetración oral, cometido contra dos niños del coro de la Catedral de St Patrick's de Melbourne, en 1996 y 1997, cuando era arzobispo de esa jurisdicción eclesiástica.

El caso por pederastia contra el exministro de Finanzas del Vaticano, puesto considerado como el número 3 de la Santa Sede, se basa en el testimonio de una de las dos víctimas, quien lo denunció en 2014, después de que el otro supuesto abusado muriera de una sobredosis. EFE