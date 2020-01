Cardenal Sarah dice no hay tensiones con Benedicto XVI tras polémico libro

Roma, 17 ene (EFE).- El cardenal Robert Sarah afirmó hoy que no hay malentendidos con el papa emérito Benedicto XVI, a pesar de la polémica suscitada por la publicación de un libro, firmado inicialmente de forma conjunta y en la que se defendía el celibato.

'Debido a las controversias incesantes, nauseabundas y engañosas que no se han detenido desde el inicio de semana en relación al libro 'De profondeurs de nos coeurs' (Desde lo profundo de nuestros corazones), me he reunido hoy con el papa emérito Benedicto XVI', escribió en las redes sociales.

'Hemos visto cómo no hay malentendidos entre nosotros. He salido muy feliz, lleno de paz y de coraje', añadió.

El cardenal también hizo un llamamiento para que la gente lea el libro y reflexione, y aprovechó para agradecer a su editor y a la editorial por 'la minuciosidad, seriedad y profesionalismo que han demostrado'.

El nuevo libro firmado inicialmente por Benedicto XVI y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, defiende el celibato de los sacerdotes, después de que en el último sínodo se propusiese ordenar a hombres casados en la Amazonía.

Por eso, fue considerado de inmediato por algunos como una injerencia y presión por parte del papa emérito, que había prometido quedar en silencio tras su renuncia en febrero de 2013, al pontífice argentino, ante su próxima decisión sobre esta propuesta.

Tras días de polémica, el papa emérito pidió eliminar la firma y su foto del volumen. EFE