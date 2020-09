Carla Sozzani, la gran dama de la moda, muestra su universo en imágenes

Celia Sierra.

Madrid 23 sept (EFE).- Carla Sozzani, una de las grandes damas de la moda italiana, abre una ventana a su universo personal con la primera exposición en España de su colección de fotografía, en Madrid, y en la que desdibuja la delgada frontera que separa arte y moda.

“Lo que vais a ver es mi diario, espero que lo disfrutéis”. Con este mensaje, Sozzani, que no ha podido estar en España por la crisis del coronavirus, ha querido presentar hoy en un mensaje de vídeo la primera exposición de su colección en España, cuyas fotos ha elegido personalmente.

La muestra es una oportunidad para conocer a uno de los personajes más influyentes del la moda italiana. Junto a su hermana, Franca Sozzani, formó uno de los tándems más poderosos del mundillo en los ochenta y gran parte de los noventa.

Su hermana fue directora de Vogue Italia y ella directora de especiales de la revista (1979-86), aunque más tarde dirigiría en solitario la edición italiana de Elle.

Desde hace tiempo su trabajo esta centrado en su fundación, un proyecto editorial y 10 Corso Como en Milán (1991), una tienda que ella consideraba “una revista viviente” y que se adelantó a lo que hoy se conoce como ‘concept store’.

“Mi vida siempre ha estado entre el arte y la moda; nunca he podido tomar una u otra dirección por completo -argumenta-, he navegado entre ambas disciplinas toda mi vida porque realmente no encuentro la diferencia entre ellas. Para mi, todo tiene que ver con la belleza”.

“Entre el arte y la moda. Fotografías de la colección Franca Sozzani” se inaugura hoy hasta el 10 enero en el Ayuntamiento de Madrid -CentroCentro- y forma parte de la programación oficial de PHotoESPAÑA.

En total son unas 170 fotos, la mayoría en blanco y negro, elegidas por Sozzani de su colección de más de dos mil ejemplares. El orden de exposición es alfabético, algo muy poco común en las exposiciones.

“Es su manera de conseguir que no hagamos una interpretación, ella no quiere crear un mensaje determinado”, ha explicado Claude Bussac, directora del festival de fotografía.

Pese a este aparente falta de orden o de discurso, la colección revela algunas de las pinceladas más presentes en el universo Sozzani.

El desnudo, la naturaleza, las mujeres, la infancia o simplemente la belleza de las formas son algunas de las líneas generales del mundo de la editora que deja entrever el recorrido.

En ella se encuentran grandes nombres del mundo de la moda como Richard Avedon, Helmut Newton, Paolo Roversi o Bruce Weber; pero también imágenes más vaguardistas de autores como Man Ray, el japonés Daido Moriyama o los retratos intimistas de Francesca Woodman.

Sozzani ha ido recopilando su colección de su trabajo para editoriales de moda, subastas o viajes: “Cuando Azzedine Alaia me dijo por primera vez que enseñara mi colección, yo le respondí ¿qué colección? Esto son solo ‘souvenirs’ de mi vida, recuerdos que he ido guardando”.

“Cuando las vi por primera vez juntas vi que sí que había temas recurrentes, como las flores, los desnudos o simplemente la belleza -subraya-. Supongo que todo viene de mis largas jornadas en los museos, atraída por el mundo del arte desde pequeña”.

La gran mayoría de las imágenes son en blanco y negro, hay pocos testimonios a color, aunque destacables, como una de las últimas imágenes de Marilyn Monroe en la sesión con Bert Stern.

También hay dos retratos de Georgia O'keeffe, una de joven y otra con 92 años. La pintora, junto con otras pioneras, ha inspirado a la editora de moda, en su búsqueda de libertad. Frida Kahlo y Patti Smith captada por Steve Klein, también se puede ver en la muestra.

Las fotos de moda no son las más numerosas pero la sensibilidad por la moda siempre está ahí. “Tiene una mirada muy sofisticada, concibe el lenguaje visual a su manera”, señala Bussac.

“Las colecciones de fotografía normalmente están asesoradas -añade-, pero ésta no, aquí lo que se ve es solo la mirada de Sozzani”. EFE