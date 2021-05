Carla Suárez: 'Mi objetivo ahora es no lesionarme'

Madrid, 28 may (EFE).- La tenista española Carla Suárez declaró que desde que volvió a los entrenamientos, tras recuperarse de su enfermedad, su objetivo principal es no lesionarse y 'jugar algunos torneos durante este año'.

La plataforma DAZN estrenó el documental de Suárez `Imbatida´, en el que repasó la trayectoria profesional de la tenista desde sus inicios en 2007 y la enfermedad que le obligó a alejarse de las pistas de tenis: 'el mayor logro profesional es el torneo que gané en Doha en 2016', afirmó.

Suárez superó el Linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2020 y comentó cómo fue el proceso: 'Me empecé a dar cuenta de lo que me estaba pasando en junio o julio de 2020. Me encontraba más cansada de lo normal pero no le daba mucha importancia'. 'A una persona que pasa por algo similar a lo mío le mandaría mucha fuerza. Creo que es importante darle visibilidad a este tema y que sepan que se puede salir de una situación así', subrayó.

Sobre su salida de Las Palmas, la jugadora canaria desveló que el motivo principal fue porque veía que 'ya no evolucionaba' y porque 'quieras o no, terminas jugando o entrenando con la misma gente'.

Marc Casabó, ex entrenador de Suárez destacó que la tenista vivía todo lo tenístico al máximo: 'Cualquier victoria, cualquier paso adelante, lo sentía desde dentro con mucho entusiasmo'.

El documental de DAZN, que cuenta con la participación de familia, pareja, amigos y entrenadores, se estrenó con vistas a la vuelta de Suárez a la tierra batida de Roland Garros este domingo 30 de mayo. Debutará frente a la estadounidense Stephens. EFE