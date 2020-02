Carla Suárez, sentimientos encontrados

Miguel Luengo.

Doha, 24 feb (EFE).- Desde que anunció que esta sería su última temporada en activo, Carla Suárez (31 años) siente que en todos los torneos a los que acude tanto la organización como el público se vuelcan con ella.

Sucede lo mismo en Doha, donde ganó el título en 2016 y donde este martes se enfrentará contra la checa Petra Kvitova, campeona dos años después de que ella alzara el trofeo más importante de su carrera.

Carla responde serena durante una entrevista con EFE justo antes de participar en una conferencia especial con niños cataries, en la que le preguntan de todo, sus aficiones, gustos y consejos especiales que recibió durante su carrera. 'Disfrutar siempre', repite una y otra vez, complacida.

Carla quiere que cuando cuelgue la raqueta a fin de año se le recuerde como lo que fue, una jugadora que, pese a su estatura (1,62), llegó a ser sexta del mundo, de impecable revés a una mano, que venció a Maria Sharapova, Caroline Wozniacki y Angelique Kerber, entre otras, pero que tiene dos 'espinas clavadas'. Una, no haber ganado un grande y otra, no haber vencido a una rival situada en el puesto de número uno del mundo.

Por todo ello, Carla tiene 'sentimientos encontrados'. Juega suelta, pero en su despedida de cada torneo quiere hacerlo bien y eso a veces le puede. 'En la pista, una quiere ganar y no siempre es posible controlar las emociones', dice.

P. Jugar en Doha supone recordar su triunfo. ¿Cómo se siente?

R. Siempre te sientes bien cuando vuelves a un sitio en el que has ganado y que has estado a gusto, y es una sensación por dentro distinta. Te vienen recuerdos, memorias, la gente te lo recuerda. Al final juegas al tenis por esos momentos. El volver aquí siempre es especial, pero cada año es diferente.

P. Y ahora le sale al paso Petra Kvitova, undécima del mundo esta semana. ¿Como se presenta ese duelo?

R. Hemos jugado muchas veces. Ahora siento que ella viene con más ritmo, un poquito mejor, pero al final es una jugadora que me respeta. La he podido ganar (lo hizo en estas pistas en 2015 y el balance es de 6-6) y no solo una vez, sino varias veces, y esas cosas pueden influir. Son partidos complicados, si no estoy atenta y no estoy bien, porque es de esas jugadoras que saca bien, tiene buenos tiros y mucha experiencia.

P. ¿Jugar sabiendo que es el último año en el circuito le hace sentirse más tranquila?

R. En algunos momentos sí y en otros no, porque quieres jugar bien e intentar terminar bien. Hay momentos que no terminas de tener buenas sensaciones, otros en los que no terminas de ganar ciertos partidos que deberías de ganar. Tienes esos sentimientos encontrados, pero es verdad que muchas veces piensas 'puede ser tu último partido aquí, no pasa nada, ya no vas a volver e intenta disfrutarlo'. Pero dentro de la pista una siempre quiere ganar y hacer las cosas bien y no es fácil controlar esas emociones.

P. ¿Cómo le gustaría que se le recordase?

R. Creo que como la gente me recuerda ya. Al final yo he notado mucho cariño en el circuito cuando la gente recibió la noticia de que me retiraba. Tienen como algo de pena. Yo he intentado tratar a todo el mundo con cariño y cuando lo haces así la gente te trata bien a ti. En pista van a recordar a una persona luchadora una jugadora que se le respetó mucho en su momento. La altura que tengo, mi revés a una mano, seguro que lo recordarán. También cuando han estado y hablado conmigo y que siempre era amable y alegre, que es lo que importa.

P. ¿Se ha sentido respetada todos estos años?

R. Sí, bastante. Eso se nota mucho en los torneos, en el vestuario, cuando te llaman para entrenar. Son cosas que ustedes no ven, pero nosotras sí lo notamos. Al final el hecho de que una persona esté 'top ten' o haga finales en torneos grandes hace que te respeten.

P. Este año es complicado con importantes citas, los JJ.OO. y las Finales de Copa Federación. ¿Qué firmaría por ganar?

R. Me gustaría que Garbiñe (Muguruza) estuviera con nosotros en Budapest. Es algo que no he hablado con ella, no sé sus intenciones. Pero me gustaría. Poder estar en semis en la Copa Federación sería algo bonito. Luego, ya la final ya depende un poco más del equipo que te toque.

Tenemos un grupo complicado con Estados Unidos pero creo que el hecho de poder estar entre las cuatro selecciones sería bonito, porque al final es una recompensa colectiva y lo disfrutas más. Creo que el equipo está muy motivado para intentar hacer algo grande.

El cambio de formato no nos ha beneficiado nada porque el año pasado subimos al primer Grupo Mundial, que son solo ocho equipos, y al cambiarlo nos hicieron jugar en febrero y ahora con el nuevo parece que España nunca encuentra su momento. Me gustaría que Garbiñe nos acompañara y lograr esas 'semis' y luego seguir en el campeonato.

P. ¿Y sobre la cita olímpica en Tokio? .

R. Para las Olimpiadas me gustaría clasificarme, aunque ahora mismo estoy fuera. Tendré que ir sumando. Jugar unos cuartos JJ.OO. significa que llevas mucho tiempo en la elite y tengo ese objetivo. En Río disfruté mucho en el individual y en el doble estuvimos en cuartos, muy cerca. Son experiencias y no sé que firmaría de las dos (Juegos y Copa Federación). Pero el poder vivirlas me gustaría mucho.

P. De sus entrenadores, ¿qué le ha quedado de cada uno?

R. Evidentemente el primero que tuve cuando estaba en Gran Canaria me marcó mucho, porque me marcó la disciplina, el orden, tener las cosas claras. Lo que un jugador de tenis profesional tiene que tener en sus inicios, Alfonso (Pérez) me lo remarcó mucho. Tenía las ideas muy claras y muchas cosas de las que él me decía las he conseguido. Y por eso le estoy muy agradecida porque él fue el que me enseñó a jugar al tenis y ver cómo funciona este deporte.

Después, Xavi (Budó) y Marc (Casabó) fueron los que me guiaron y me hicieron mejorar. En Barcelona teníamos mejores condiciones. Todo un poquito más profesional. Ellos supieron exprimirme, explotarme y sacar lo mejor de mí. Les debo todo, tanto Alfonso, Marc y Xavi hicieron que yo estuviera arriba en la elite mundial. Invirtieron mucho tiempo en mí para que pudiera cumplir objetivos y eso se agradece. Todos en su medida me han marcado.

P. ¿A qué jugadora le hubiera gustado ganar?

R. Creo que a Serena, que nunca he podido, pero también a alguien que estuviera como número uno del mundo. He ganado a Sharapova, Wozniacki, Kerber, pero nunca ellas estaban uno del mundo en ese momento y me hubiera gustado ganarles.

P. ¿Y ganar un Grand Slam?

R. Siempre me va a quedar la espina clavada. Roland Garros, sobre todo, me acuerdo de unos cuartos de final contra Bouchard (2014), que iba ganando 4-1 en el tercero. Son oportunidades que cuando se escapan no vuelven. Entrenamos para esos momentos y esos torneos, pero por diferentes causas no lo consigo y sí que me duele. Pero sobre todo ese año, porque estuve muy cerca.

P. ¿Tiene pensado qué hará el año próximo, ya retirada?

R. De momento descansar, estar en casa y con la familia. Conocer España, que no la conozco. Viajamos mucho por el mundo, pero España no la conozco apenas. Pero sobre todo descansar. Estoy muy cansada de que me marquen horarios y que hay que ir aquí, allí, ese torneo, la fecha. Tranquilidad, un poquito de tranquilidad. EFE