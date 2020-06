Carles Pérez: 'Los mejores consejos me los dieron Xavi y Messi'

Roma, 4 jun (EFE).- El español Carles Pérez, delantero del Roma y exjugador del Barcelona, aseguró este jueves que su compatriota Xavi Hernández y el argentino Lionel Messi le dieron los mejores consejos para afirmarse como futbolista profesional.

'Los mejores consejos es normal que lleguen de jugadores expertos y afirmados. En mi caso elijo el que me dio Xavi. 'En el fútbol todo depende de nosotros mismos, nadie te regala nada. Cada logro hay que conquistarlo con tus propias fuerzas'. También Leo Messi me ayudó a mí y a muchos jóvenes con sus consejos, aunque las palabras de Xavi son las que más me marcaron', dijo Carles Pérez en una entrevista a la web oficial del Roma.

Pérez llegó al Barcelona en 2012 y se estrenó este año como titular en el primer equipo, marcando un gol al Real Betis, además de uno en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, antes de incorporarse al Roma en el mercado de enero.

'Me acuerdo que estaba muy nervioso el día de mi primer entrenamiento con el primer equipo del Barcelona, incluso si era el día después de un partido y los titulares hacían un trabajo al margen y nosotros los jóvenes jugábamos con los suplentes', afirmó Pérez al repasar su experiencia en el Barcelona.

'Había mucha presión, el técnico Ernesto Valverde te miraba y también Messi y otros fenómenos estaban allí viendo nuestro partido. Siempre estabas bajo examen', agregó.

'Y mi primer partido fue en la última jornada de la Liga 2018-2019 en casa del Eibar. Entré en el 70. Pero el que considero mi real estreno fue en el Camp Nou en la segunda jornada de esta Liga, en el Barcelona-Betis. Salí de titular, ganamos 5-2 y yo marqué el gol del momentáneo 3-1. Una emoción inolvidable', concluyó.

Pérez aseguró que prefiere jugar antes que ver partidos, aunque reconoció que su primer gran recuerdo juvenil del Barcelona es el triunfo por 2-6 en el Bernabéu logrado en la Liga de 2009, cuando entrenaba al equipo blaugrana Pep Guardiola, ahora técnico del Manchester City.

También expresó su entusiasmo por haber llegado al Roma, club con el que disputó siete partidos y marcó un gol, en la Liga Europa contra el Gent.

'Tengo un buen recuerdo de mis primeros meses, hasta el parón causado por el coronavirus. Siempre he dicho que estoy contento por estar aquí y por el cariño que recibí. Ha sido una lástima no haber podido jugar hasta ahora, pero estamos listos para volver a competir', dijo.

El español comparte el vestuario con sus compatriotas Pau López y el joven Gonzalo Villar, quien también llegó en el mercado invernal.

'Yo y Gonzalo nos conocimos con la selección sub-21. Está claro que cuando haces experiencia al extranjero es importante contar con un compatriota tuyo. Nos estamos ayudando, aunque también los demás compañeros nos recibieron muy bien', afirmó. EFE