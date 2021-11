Carli Lloyd dice adiós sin conseguir un título, pero siendo pionera en EEUU

Gloria Regil

Houston (EE.UU.), 7 nov (EFE).- La delantera Carli Lloyd disputó este domingo su último partido como profesional en la Liga Femenina de Estados Unidos (NWSL) después que el Gotham FC perdió por 1-0 ante las Chicago Red Stars, en los cuartos de final de los playoffs.

Lloyd, de 39 años, que ya había anunciado el pasado agosto que se retiraría de la competición activa cuando concluyese la temporada 2021 con su equipo, no pudo evitar la derrota ni la eliminación de los playoffs.

Aunque su marcha ya estaba anunciada después de que la selección femenina de fútbol de Estados Unidos ganara el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su cuarta aparición y tercera medalla olímpica, Lloyd recibió una gran ovación por parte de los más de 7.000 aficionados que presenciaron el partido en el SeatGeek Stadium, de Bridgeview (Illinois).

Lloyd anotó en el último partido de la temporada regular, un empate 1-1 con el Racing Louisville, y el Gotham avanzó a los playoffs por primera vez desde 2013.

Después de que concluyó el último partido de la temporada regular, que se disputó en el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey), Lloyd se dirigió a los aficionados que lo presenciaron para darles las gracias por todo el apoyo que había recibido en su último año de carrera como profesional.

'Me estoy despidiendo. No me verán en el campo, pero es mejor que crean que estaré ayudando a que este deporte crezca', expresó Lloyd.

Lloyd había jugado también sus últimos cuatro partidos con la selección nacional este otoño en una serie de amistosos.

El equipo de las Barras y las Estrellas los comenzó con un récord de cinco goles contra Paraguay y terminó con una nota emotiva en Minneapolis, Minnesota, hace dos semanas contra Corea del Sur, a la que también golearon por 6-0.

Lloyd terminó con 316 partidos internacionales disputados. Solo otra jugadora femenina en el mundo tuvo más participaciones y fue Kristine Lilly, quien se retiró en 2010 con 354.

En su haber Lloyd marcó 134 goles en la competencia mundial, ocupando el tercer lugar en la lista de todos los tiempos de la selección, solo superada por Abby Wambach (184) y Mia Hamm (158), y también consiguió 64 asistencias.

Lloyd como profesional estuvo siempre desde el inicio de la fundación de la NWSL en 2013, representando a tres clubes diferentes a lo largo de los años, entre ellos al Houston Dash, formó parte de al menos cuatro partidos cada temporada, excepto en 2020, cuando se perdió la Copa Challenge disputada en una burbuja de Utah debido al covid-19, mientras se rehabilitaba por una lesión en la rodilla.

La delantera estadounidense disputó 107 partidos de la NWSL, y solo en dos no fue titular, llegando a los playoffs en cada temporada.

Lloyd marcó 35 goles y dio 11 asistencias en más de 8.000 minutos jugados en la liga. También disputó 11 apariciones con el Manchester City en 2017 después de dejar el Dash, ayudando al club a la Copa FA y anotando en la final en el estadio de Wembley.

Pero nunca ganó un título de campeonato de la liga, aunque sí logró un escudo de la NWSL por el mejor récord de la temporada regular mientras jugaba con el Western New York Flash.

A pesar de irse sin un título, Lloyd se lleva el reconocimiento de ser una de las figuras del fútbol femenino de Estados Unidos de todos los tiempos, que más creatividad tuvo en el campo y más ayudó a su crecimiento y popularidad. EFE

