Carlos Carvalhal, el filósofo vanguardista del fútbol

Lisboa, 18 sep (EFE).- El entrenador luso del Braga, Carlos Carvalhal, no quiere parecerse a nadie, su estilo es transgresor y confía más en el concepto que en los sistemas de juego. Es un filósofo vanguardista del fútbol que confiesa que le encantaría entrenar a João Félix. Por su familia, recusó entrenar al Flamengo.

Ha pasado por la Premier y ligas como la de Turquía, Grecia o Emiratos Árabes; y la pasada campaña, tras regresar al Portugal, logró meter al Rio Ave en puestos de Europa League. Ahora, el reto pasa porque el Braga se consolide en puestos Champions y competir contra Benfica, Oporto y Sporting.

En una entrevista con la Agencia EFE, reconoce que su estilo pasa por 'poner a pensar a los jugadores, ya que las piernas sin el cerebro no sirven de nada'.

En su etapa de jugador compartió habitación con Paulo Futre en la selección de Portugal y esta campaña tendrá la misión de catapultar el joven Abel Ruiz, futbolista de 20 años formado en La Masía que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club luso.

Pregunta : Un entrenador diferente, con estilo único.

Respuesta : Nuestro estilo pasa por las neuronas, poner a los jugadores a pensar, el músculo que más tenemos que desarrollar en nuestros jugadores es el cerebro. Las piernas sin el cerebro no sirven de nada. Nos gusta el buen fútbol, asociativo. No es ganar por ganar, porque es necesarios jugar bien para ganar. El que paga la entrada quiere ver buen fútbol.

Estudié en la facultad de Deporte de Oporto a la vez que jugaba al fútbol y con mi profesor, Vítor Frade, me creé en aquel momento -hace 22 años- una idea totalmente transgresora, con unos entrenamientos que antes no había vivido en mi carrera (como futbolista).

P: Dentro del campo, ¿fue más feliz como jugador o ahora como entrenador?

Me siento más realizado ahora como entrenador. Yo siempre he tenido algo de entrenador dentro de mí. Siempre he cuestionaba todo, a mis preparadores, a todos, y quería saber el porqué de todo, de ahí que haya estudiado también filosofía. Como jugador, fui un futbolista no muy técnico que no logré jugar el fútbol que tenía en mi cabeza.

P: Prefiere el concepto a los sistemas de juego.

R: Un sistema puede ser muchas veces una limitación para la dinámica individual y colectiva de un equipo, puede ser. Un ejemplo, en la pasada temporada, cuando entrenaba al Rio Ave, el lateral izquierdo que era muy ofensivo y defendía mal. Y al final de temporada, el defensa izquierda sabía jugar en una línea de cuatro, de tres, sabía atacar, defender, incorporarse al ataque y equilibrar al equipo por las zonas interiores, etc...Hacía muchas más cosas.

P: Lleva en su piel el ADN del Braga

R: Nosotros, cuando vamos a un club, vestimos la piel del club. Pero, en realidad, el Braga es el club que me representa. Jugué en el fútbol base del Braga desde los 11 años, recorrí todos los equipos, fui entrenador y ahora vuelvo a un Braga mucho más evolucionado y yo también he evolucionado mucho. Va a funcionar bien, porque el Braga y yo estamos en un período de madurez.

P: Abel Ruiz, Fabio Martins, Horta, Nico Gaitán. ¿Cómo va jugar el Braga?

R: Es imposible jugar desde el primer día basado en conceptos, sería un suicidio. Nuestra propuesta tiene una base de jugar con tres atrás, dos medios, dos por las bandas y tres delanteros. Esa es la base y a partir de ella iremos evolucionando.

P: ¿Por qué Carvalhal no aceptó la oferta de entrenar al Flamengo?

R: Mi objetivo era volver a Inglaterra, aunque también me encantaría entrenar en España. En ese momento, vino la pandemia. Y con una posible según ola de Covid no quería estar trabajando fuera y no ver a mi familia. Y después de un partido contra el Marítimo, al regresar a casa de madrugada sufrí un asalto, con tres personas que me asaltaron a la puerta de casa y eso creó inestabilidad en mi familia. Esto último, sobre todo, fue decisivo para no salir al extranjero. Vino el Flamengo, es el mejor club de Sudamérica, pero tuve que decir que no por mi familia. Ya estuve en Grecia, Emiratos Árabes, Inglaterra o Turquía y nunca he viajado en contra de la voluntad de mi familia.

P: Abel Ruiz

R: Es un chico un poco introvertido que llegó al Braga la temporada pasada, con la pandemia pasó un período no muy bueno para él. Ahora se está adaptando al equipo y a sus compañeros y es un jugador que tiene una capacidad para el juego asociativo. Nuestra exigencia para él es muy alta en cuestión de trabajo defensivo, de movilidad y está evolucionando muy bien. El Abel ruiz de la primera semana y el Abel Ruiz cinco semanas después es un jugador completamente diferente. Lo está haciendo todo muy bien

P: Horta y Fabio Martins

R: Sobre Fabio Martins, cuando firmé, el presidente me dijo que no contáramos con él porque hay ofertas muy buenas a nivel económico. Entonces, el jugador está en el mercado y creo que el Braga hará una buena venta. Y sobre Ricardo Horta es un jugador fantástico, con una movilidad increíble, rápido y con un remate muy potente, por encima de la media. Voy a intentar que sea uno de los máximos goleadores del campeonato y que sea llamado por la selección nacional.

P: ¿Entrenar en España?

R: Me encantaría. Nuestra filosofía de entrenamiento está muy cerca de España. Conozco muy bien la Liga de España. No voy a revelar el club, pero estuve a punto de ir a entrenar a un club de Galicia.

P: ¿Algún club español que desearía entrenar?

R: El Atlético de Madrid, porque en la selección de Portugal fui compañero de habitación (en las concentraciones) de Paulo Futre y tengo una amistad con él. y siempre quería que el Atlético ganara. Luego, cuando Mourinho, Figo, Ronaldo, llegaron al Real Madrid deseaba que ganase. Y el Chaves, donde jugué cedido con 18 años, usaba la misma equipación que el FC Barcelona y sentíamos que jugábamos con la misma equipación que el Barcelona.

P: Mejor jugador que ha entrenado y al que le gustaría entrenar.

R: No me olvido de dos jugadores que tuve en el Sporting: Izmáylov y João Moutinho. Me encantaría entrenar a João Félix, porque es un jugador fascinante, va muy bien entre líneas, conecta muy bien con el atacante y podríamos hacer de él uno de los 4 ó 5 mejores jugadores del mundo. EFE