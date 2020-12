Carlos López Estrada y 'Summertime', el antimusical de Los Ángeles

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 15 dic (EFE).- Con 'slam poetry' en lugar de coreografías estilo Broadway, con dramas de precariedad y salud mental en cuenta de sueños de Hollywood. Así mira a Los Ángeles el mexicano Carlos López Estrada en 'Summertime', una fascinante y muy personal cinta musical sobre la caleidoscópica realidad de la ciudad californiana.

'A mucha gente le sucede que cuando piensa en Los Ángeles le es difícil separarla de todas las ideas de Hollywood y de la industria del cine', comentó a Efe.

'Para mí era muy importante casi ignorar ese mundo, que creo que normalmente se roba el foco de todos esos otros elementos que son tan o más importantes para la ciudad', añadió.

Tras pasar por Sundance y otros certámenes de cine en todo el mundo, 'Summertime' será la película que cierre la décima edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (FICG in LA), que se celebrará de forma virtual del 17 al 19 de diciembre.

ENTENDER LOS ÁNGELES

Aunque nació en Ciudad de México en 1988, López-Estrada conoce bien Los Ángeles (EE.UU.) ya que lleva casi doce años viviendo ahí.

Quizá por eso parece el director ideal para bucear en una ciudad tan absurda como apasionante, tan deslavazada como poderosa, y tan gigantesca como íntima.

'Lo que nos interesaba era contar las historias modestas de las personas que tienen esos mismos sueños y ganas de tener influencia e impacto que Hollywood, pero que viven vidas mucho más normales', indicó.

'No tienen sueños de conquistar el mundo o de vender millones de discos o de películas -agregó-, sino de estar cerca de su familia, tener un buen trabajo, compartir su arte con sus comunidades'.

Frente al preciosismo de 'La La Land' (2016) y su (en ocasiones) idílica mirada a Los Ángeles, 'Summertime' es un antimusical callejero y radicalmente coral donde artistas de 'slam poetry' y actores aficionados se dan la mano para 'buscar la perfección en todas estas imperfecciones' de la urbe californiana.

'Lo que creo que más me conmueve es que obviamente son historias complicadas', detalló López Estrada.

'Todos tenemos conflictos, todos tenemos obstáculos que vencer, sean emocionales, económicos, familiares o de prejuicios raciales. Ninguna de nuestras vidas es perfecta', argumentó.

Sin un claro hilo narrativo, más allá de que todos sus personajes parecen perdidos en 'la ciudad de los ángeles', 'Summertime' salta de Venice a East Los Angeles o Koreatown para 'intentar capturar la energía de esta ciudad'.

'Si manejas, o si te subes a un camión o al metro, y cruzas la ciudad, el número de culturas, de idiomas, de acentos, de colores de piel que ves yo creo que es muy especifico de Los Ángeles', opinó.

La ironía detrás de 'Summertime' es que se ha estrenado en un año en el que las calles angelinas llenas de sorpresas y secretos que refleja la película han estado más vacías que nunca por el coronavirus.

Al margen de ello, este experimento narrativo muy 'indie' y con gran carga social de 'Summertime' casa bien con la anterior propuesta del cineasta mexicano ('Blindspotting', 2018), pero contrasta 'de forma extrema y total' con su próximo lanzamiento: el título de animación de Disney 'Raya and the Last Dragon'.

López Estrada confesó que tuvo 'miedo' de perderse 'en el tamaño imposible de una compañía global como Disney', pero sostuvo que finalmente comprendió que iban a respetar su voz como autor y su punto de vista.

EL REFUGIO DE INTERNET

Como la gran mayoría de citas en la gran pantalla de 2020, FICG in LA se ha tenido que refugiar este año en una edición virtual para esquivar la pandemia.

'El mundo entero ha tenido que adaptarse y aprender las nuevas formas. Con los festivales en general pasa lo mismo', dijo a Efe Ximena Urrutia, la directora de esta muestra.

'Sin embargo, también hemos entendido que el cine este año se ha convertido en el más importante pasaporte para el ser humano: el que nos permite salir, viajar, y conocer otras formas de vida o culturas', apuntó.

Urrutia dedicó asimismo unas palabras de mucho elogio a la cinta que clausurará su festival este año.

'Summertime' es una película que habla de la diversidad que existe en la ciudad de Los Ángeles. Es un poema que sólo podía ser contado por un grupo de personajes como los que habitan la película, desde su propia trinchera y visión de la ciudad misma, que es quizá uno de los principales protagonistas', finalizó. EFE