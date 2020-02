Carlos Matallanas premiado por carta a Nadal; dos trabajos de EFE, finalistas

Madrid, 4 feb (EFE).- La Asociación Internacional de Periodismo Deportivo (AIPS, por sus siglas en inglés) ha concedido el segundo premio en la categoría de Mejor Columna del año 2019 al periodista del Diario AS Carlos Matallanas por su 'Carta a Rafael Nadal', en la que ensalzaba los valores que transmite el tenista y que le sirven de motivación para su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece.

Entre los 1.746 trabajos recibidos por la AIPS, dos presentados por periodistas de la Agencia EFE alcanzaron las últimas rondas de preselección.

El fotógrafo Rodrigo Jiménez se metió entre los diez finalistas en el apartado de Fotografía de Acción, con una imagen tomada en un partido de la liga española 2018-2019 entre el Rayo Vallecano y el Leganés.

La fotografía capta el momento en el que el rayista Adrián Embarba encoge las piernas y salta para evitar una entrada del franco-camerunés Allan Nyom, del Leganés, junto al banderín de córner.

En esta modalidad se impuso finalmente el colombiano Juan Raúl Arboleda, de la agencia AFP, con una fotografía del 'skater' venezolano 'Alca', emigrante en Colombia.

Entre los 30 finalistas en la categoría de prensa escrita la AIPS seleccionó un reportaje elaborado por Hernán Bahos Ruiz, coordinador en EFE Bogotá de la mesa de Deportes América, durante la cobertura de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En 'Paola Gil, o el sueño y la lucha entre dos banderas', Bahos Ruiz narró la trayectoria vital de una esgrimista venezolana que, tras emigrar a Quito con 20 dólares en el bolsillo, encontró una nueva oportunidad en un club deportivo de Perú. Con su nueva nacionalidad, compitió para este país con los mejores del continente en los Juegos de Lima.

La propia deportista y su madre detallaron para EFE los pormenores de ese periplo.

La ganadora del premio AIPS en esta categoría de prensa escrita fue la británica Suzanne Wrack con el reportaje 'Había sangre por todas partes', sobre los abusos sexuales en la Federación Afgana de Fútbol, publicado por 'The Guardian'.

Carlos Matallanas no pudo estar presente en la gala celebrada por la AIPS en Budapest para la entrega de premios, pero contó en un vídeo cómo desarrolló el texto dedicado a Rafael Nadal, escrito, como hace desde que sufre la enfermedad, con las pupilas.

“Nada de lo que escribía me parecía original, así que escribí una carta directa. Se me ocurrió hablar de lo que significaba el mejor deportista español y cómo me ayuda en mi lucha ante la adversidad. Estos premios son una buena oportunidad para ensalzar los valores del deporte”, explicó.

Javier Gómez Matallanas, su hermano, acudió a recoger el galardón y leyó unas palabras en su nombre: 'Este premio es un refuerzo para seguir adelante con ilusión. Dentro de la desgracia que me ha tocado vivir, me siento un ser humano muy afortunado por cosas como estas”.

“Se lo dedico a todos los que se alegran de que lo haya ganado. También a Rafael Nadal. Con tan buen material siempre salen buenos artículos. Y se lo dedico especialmente a mi padre, que actualmente está luchando contra un cáncer duro que todos deseamos supere”, continuó.

Matallanas recibió el segundo premio de la categoría ganada por el nepalí Prajwal Oli, del Kathmandu Post. El tercer lugar fuer para el argentino Sebastián Torok, con un artículo publicado en 'La Nación' sobre una red de amaño de partidos en el tenis.

El periodista brasileño Jamil Chade, que ha sacado a la luz numerosos casos de corrupción en los organismos deportivos, recibió un premio especial al mejor Periodista de Investigación. EFE

