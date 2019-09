Carlos Peña presenta su Big Band en EE.UU.: 'Ahora sé lo que quiero hacer'

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El músico guatemalteco Carlos Peña, ganador de Latin American Idol, presenta esta semana en California (EE.UU.) su nuevo proyecto junto a su Big Band, un cambio de registro que le llevó a volver a disfrutar de los escenarios y dejar de hacer cosas 'que realmente no quería'.

Tras ganar la segunda edición del popular concurso de talentos, Peña lanzó dos álbumes como solista y logró un triple platino en Guatemala, hasta que decidió dar un giro de 360 grados e introducirse en el mundo de la Big Band, un resultado que presenta este sábado en el Luckman Theater de Los Ángeles.

'Llegué a mis 27 años con el deseo real de buscar lo que realmente me llenaba como artista. No lo que pasa cuando a uno le ocurre lo que a mí, que recibí tan joven un premio así que me desvirtuó un poco de lo que realmente quería hacer', explica Peña en una entrevista con Efe durante los ensayos con su banda.

El artista, que vivió en Los Ángeles al inicio de su carrera, volvió a California cambiado, después de un camino musical en el que describe que 'ha ido experimentando y evolucionando, con algo de caos también'.

'Cuando un artista sale de un programa de televisión, hace cosas que quizás no quiere y eso puede desvirtuar su sentido inicial y hacer que sea infiel a su esencia', razona Peña sobre la otra cara del éxito que ofrecen los concursos de talentos.

Ahora, más de una década después, el cantante habla orgulloso de su nuevo trabajo, con sonidos más clásicos, reminiscencias al jazz y a los 'crooners' atemporales, como en su sencillo 'Te Dije No', publicado hace unas semanas.

'Hoy tengo conciencia, sé lo que quiero hacer. Antes hacia mucho caso la gente', describe el guatemalteco sobre su evolución como artista.

Mientras Peña comparte sus sensaciones, los músicos que componen su Big Band llegan a la sala de ensayos, afinan sus instrumentos y saludan al cantante.

'Estoy donde quiero estar', sentencia.

El espectáculo del guatemalteco cuenta con un repertorio de canciones emblemáticas del mundo latino, interpretadas en formato Big Band con arreglos nuevos y frescos.

'Hacemos una canción conocidísima en el mundo latino, 'Pasito Tún Tún', en clave de jazz y la convertimos en un Big Band -describe-, también hay blues, baladas y canciones para el corazón'.

Frank Sinatra, Michael Bublé, Tony Bennet y Luis Miguel son los artistas que han inspirado el nuevo proyecto del cantante, bajo el que lleva tocando varios años en Guatemala y por el que ahora se lanza en su salto internacional.

'Quería hacer música para toda la vida y este es un género atemporal no necesita estar de moda para perdurar a lo largo de los años, lo ves en las películas, en la navidad, en muchas facetas', describe.

Sobre el escenario, 17 músicos del género acompañan a Peña en un repertorio que combina composiciones originales con versiones famosas.

'El Big Band me da libertad -expresa-. Y además me siento arropadísimo por los músicos'.

Con esa libertad, Peña prepara un disco navideño que lanzará en noviembre y cuyo primer 'single' se estrenará el 10 de octubre.

'Le quise componer a la Navidad de diferentes maneras, una Navidad triste, otra alegre, un Santa que no aparece...', desvela sobre su futuro álbum. EFE