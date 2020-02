Carlos Rodríguez:'Es increíble estar con ciclistas que hace poco veía en TV'

Dubai, 22 feb (EFE).- El español Carlos Rodríguez (Almuñécar, Granada, 19 años), aún no ha terminado de asimilar que este domingo debutará como profesional con el maillot del Ineos, junto al cuádruple ganador del Tour de Francia Chris Froome, 'un corredor al que hasta hace poco veía por televisión'.

'Estar al lado de los ciclistas que he visto en televisión y entrenar con ellos es increíble, como lo es el hecho de todo lo que puedes asimilar simplemente montando en bici junto a ellos. Ha sido una buena experiencia ponerse en forma con los entrenamientos del equipo Ineos'.

Rodríguez, una de las joyas de futuro del ciclismo español, procedente del Kometa, de la Fundación Alberto Contador, ha participado de las dos primeras concentraciones del Ineos en Mallorca y Gran Canaria.

'Ambas concentraciones fueron muy buenas, compartir el tiempo con tus compañeros de equipo también es muy importante y me ha ayudado a integrarme en el bloque '.

Con 19 cumplidos el pasado 2 de febrero, el corredor español, que pasa de la categoría júnior a profesional, afronta su primera experiencia en una carrera del World Tour por etapa con la idea de adaptarse a los kilómetros de la máxima categoría y a la forma de correr en profesionales.

' Me estoy acostumbrando al nivel World Tour y espero poder estar en buena forma durante esta carrera para ayudar al equipo tanto como sea posible. Vengo al Tour de los EAU con mucha ilusión, me estoy acostumbrando a hacer más horas y estoy preparado para la carrera. Obviamente, las carreteras se mostrarán si estoy allí o no, pero estoy contento con mi forma y espero poder probarme.

De momento, el equipo Ineos solo le ha pedido 'que corra para adquirir experiencia y tratar de ayudar al equipo tanto como pueda, pero sin presión'.

Junto al entrenador Xabier Artetxe, Rodríguez se ha fijado la meta de ser consistente durante su temporada de debut, en la que alternará la bicicleta con los estudios que desarrolla en Málaga de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

'Terminé mi primer semestre ahora en la universidad. Todavía no recibí todos mis resultados, pero los que obtuve han sido buenos. Estoy feliz y lo disfruto '.

Por su parte, Xabier Artetxe se ha mostrado 'impresionado con Rodríguez', aunque subraya que el granadino 'está aquí para aprender'.

'Estamos trabajando con Carlos a largo plazo . El objetivo para estos dos años es construir una base para él, porque la brecha desde el nivel júnior hasta el World Tour es muy grande. No estamos trabajando con él para tener resultados en sus primeros dos años con nosotros'.

Artetxe admite que Rodríguez ha ofrecido síntomas de gran corredor desde el primer día.

'Carlos nos ha impresionado a todos. Es un tipo muy profesional y está combinando la vida de WorldTour con su vida universitaria también. Ha sido un gran paso para él tanto en su carrera deportiva como en su vida normal y está impresionando en ambos'.

En recientes declaraciones a EFE, Rodríguez dudaba sobre la idoneidad de pasar de juveniles a profesionales sin pasar por la categoría sub'23, pero él se siente preparado para demostrar su capacidad con los profesionales.

El salto no se lo recomendaría a la mayoría de los corredores juveniles, pero yo me siento preparado física y mentalmente. Es un cambio muy fuerte, pero en su día hablé con mi preparador y mi representante y decidimos dar el paso. No ha sido una decisión tomada a la ligera, sino producto de analizar mis datos y viendo si puedo estar al nivel del World Tour. Ir al Ineos fue la mejor opción para desarrollarme como ciclista'.

Rodríguez fue rey del calendario español durante sus dos años en la categoría junior, con dos campeonatos nacionales contrarreloj (2018 y 2019) y una etapa en la Volta a Valencia, contra rivales élite-sub23, y con éxitos internacionales en el Tour de Gironde (2019), el bronce en el Europeo en línea (2018) sexto en la París-Roubaix (2018).

Procedente de la factoría de Alberto Contador, el ciclista de Almuñécar no olvida al campeón madrileño, un espejo donde mirarse.

'Alberto Contador es un ejemplo a seguir, por la forma que tenía de meterse en las carreras, siempre atacando para ganar. El año pasado seguí su estilo. Ahora llego al Ineos a hacer lo que me digan, pero si puedo atacar lo haré y daré lo mejor de mi'. EFE