Carlos Sainz, agradecido por formar parte de la lista de premiados

Madrid, 16 jun (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, transmitió su 'orgullo' y 'satisfacción' y se mostró agradecido con la Fundación Princesa de Asturias y con los miembros del jurado por haber pensado en él y por permitirle 'formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora'.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Carlos Sainz reaccionó a la concesión de un premio que le hace mucha ilusión.

'En primer lugar, decir que es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los Deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora. Agradecer a la Fundación y miembros de jurado que hayan pensado en mí, que me hayan otorgado este premio que me hace tanta ilusión. Es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos los años de esta carrera tan larga han estado apoyándome y quiero hacerles partícipes de este premio que tanta ilusión me hace. Muchas gracias de corazón', dijo.

El jurado decidió distinguir a Carlos Sainz con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 'por su excepcional trayectoria como piloto, en una carrera espléndida, diversa e innovadora de más de tres décadas en la élite'.

Carlos Sainz fue elegido el mejor piloto de rallys de todos los tiempos. Además de conquistar en dos ocasiones el mundial de rallys, en 1990 y 1992, ha ganado tres veces el Dakar, la última vez este año, lo que le ha convertido en el deportista más veterano en lograrlo, a los 57 años.

El jurado expuso asimismo que 'el carismático piloto español ha dejado constancia siempre de un gran espíritu de superación y competitivo combinado con el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad, que se ha reflejado también en su constante apoyo a jóvenes pilotos a lo largo de su dilatada y exitosa vida deportiva'.

La candidatura de Sainz fue propuesta por el periodista y escritor Luis María Anson, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1991, y apoyada, entre otros, por los premios Príncipe de Asturias de los Deportes Rafael Nadal (2008), Iker Casillas (2012) y Pau Gasol (2015), así como por Jean Todt y Manuel Aviñó, presidentes de la Federación Internacional y Española de Automovilismo, respectivamente.

Sainz toma el relevo como ganador de este premio de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, que se retiró en 2019 de la competición profesional de esquí alpino tras 19 temporadas y 82 victorias en la Copa del Mundo.

En años anteriores fueron galardonados, entre otros, la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'; el triatleta Javier Gómez Noya, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol, el maratón de Nueva York, la selección española de fútbol, el tenista Rafa Nadal o el piloto de Fórmula Uno Michael Schumacher. EFE