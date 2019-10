Carlos Sainz asegura que no necesita tomar el lugar que dejó Fernando Alonso

México, 24 oct (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, de la escudería McLaren, aseguró este jueves que no necesita tomar el lugar que dejó Fernando Alonso en el cariño del público del Gran Premio de México de Fórmula Uno.

'Siempre me he sentido querido; no necesito tomar el lugar de Alonso porque desde que llegué aquí en 2015 a hacer un show en el Zócalo tuve un recibimiento espectacular', aseveró el piloto español en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En junio de 2015, Sainz condujo un monoplaza en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México ante más de 60.000 personas para promocionar el Gran Premio de aquel año, evento en el que terminó ovacionado por la afición mexicana.

A tres días del Gran Premio en la capital mexicana, Sainz explicó que México es una de las pistas que más le gusta a pesar de lo exigente que es para los autos.

'El circuito es muy difícil para la fiablidad de los autos, suelen sufrir mucho los frenos', detalló.

Aunque descartó que el tema de la altitud (2.240 metros sobre el nivel del mar) sea un tema que al menos él resienta en la pista.

'La altitud más que en la pista yo la siento en el gimnasio, sobre todo en la cinta de correr; será que en el auto voy concentrado, con la adrenalina a tope que la verdad no siento ningún efecto por la altura', confesó.

Sainz, sexto de la clasificación, se mostró contento con el rendimiento de Mclaren en esta temporada, en la que marchan cuartos, mejor que el año pasado cuando terminaron sextos en el campeonato de constructores.

'Hemos mejorado, eso se nota, pero hay que exigir. La posición que tenemos ahora es mejor que la del año pasado, pero hay que exigir de más cada día', esgrimió.

'La posición que tenemos refleja el buen año que estamos haciendo. Para Mclaren es importante seguir aprendiendo, tenemos mucho por delante como equipo, nos falta rebajar más de un segundo por vuelta, entonces tenemos mucho trabajo por hacer', agregó. EFE