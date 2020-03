Carlos Sainz da negativo en la prueba del coronavirus

Madrid, 17 mar (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz ha dado negativo en la prueba del coronavirus, según reveló a través de su perfil oficial en la red social Twitter después de que un miembro de su escudería, McLaren, se hubiera infectado la semana pasada antes del Gran Premio de Australia, que fue suspendido.

'Negativo en Covid-19. Positivo en actitud. Después de lo ocurrido en Australia decidí hacerme la prueba y estoy muy contento porque ha salido negativa. Aunque no cambiará mucho, ya que seguiré en cuarentena con los mismos cuidados', explicó Sainz en un mensaje acompañado por una fotografía en la que sale levantando una pesa en el gimnasio de su domicilio.

El piloto madrileño está cumpliendo una cuarentena de 15 días por el positivo en coronavirus de un miembro del equipo McLaren conocido antes del Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2020, lo que llevó a la escuadra inglesa a retirarse de la carrera, que fue suspendida doce horas después.

Este mismo martes, Sainz envió un mensaje en vídeo en el que dijo encontrarse 'perfectamente bien'. 'No me pasa absolutamente nada, estoy entrenando, haciendo cosas, intentando no aburrirme', explicó.

El piloto madrileño aprovechó ese mensaje, que envió en español y en inglés, para recordar a sus seguidores que hay que 'seguir las normas' dictadas por las autoridades para combatir la pandemia.

'Hay que intentar acabar con este virus y no hay mejor manera que quedándonos en casa', afirmó el piloto español, que envió ánimo a los trabajadores sanitarios, transportistas, farmacéuticos y 'toda la gente que nos ayuda a pasar esto lo antes posible'. EFE

