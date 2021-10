Carlos Sainz: 'El ritmo es prometedor'

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) se mostró satisfecho por cómo transcurrió el primer día del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, en Austin, donde tuvo, en su opinión, 'un ritmo prometedor'.

El piloto de Ferrari fue quinto en la primera sesión libre y noveno en la segunda en un circuito en el que 'disfruta mucho pilotando', según explicó en su web oficial.

El madrileño advirtió de que el firme de Austin (Texas), 'se ha vuelto más bacheado con el paso de los años, pero eso le da más carácter a la pista y trae nuevos retos para los coches y los pilotos'.

'Hoy hemos probado varios reglajes y hemos mejorado un poco entre los libres 1 y los libres 2. Estoy contento en general con nuestro viernes y el ritmo es prometedor, teniendo en cuenta que en mi vuelta rápida he tenido tráfico en el tercer sector y no he podido redondear una vuelta que tenía buena pinta', señaló.

Además, dijo que 'la temperatura de la pista ha sido muy alta y obviamente ha influido en las tandas largas, en las que la degradación en el compuesto blando ha aparecido pronto'.

Circunstancias que, para Sainz, piloto del día en Turquía hace quince días y tercero en Rusia el mes pasado, pueden 'complicar las cosas de cara al domingo', día de la decimoséptima carrera del año en la Fórmula 1. EFE

1010152

caf/msp