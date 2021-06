Carlos Sainz: 'Está claro que hay algo en carrera que no va'

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El español Carlos Sainz, que hace dos pruebas, al ser segundo en Mónaco, logró el mejor resultado en lo que va de año para Ferrari pero que este domingo no pudo puntuar tras acabar undécimo el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó que 'está claro que hay algo en carrera que no va'.

Sainz, de 26 años, que es séptimo en el Mundial, con 42 puntos, acabó undécimo y por un puesto fuera de la zona de puntuación, una carrera en la que su compañero monegasco no pasó del decimosexto puesto.

'Por el lado de la estrategia no había mucho que hacer, con un ritmo tan malo y con tanto graining', explicó el madrileño de Ferrari, quitándole importancia a una floja parada en boxes, después de la carrera en el circuito Paul Ricard, en declaraciones al canal de televisión 'Dazn'.

'Estaba previsto que Charles (Leclerc) parara antes y no influye en nada por mucho que me hiciera un 'undercut'. Ha estado mal, en general. Hay equipos que hacen paradas y luego no sufren tanta degradación, porque nosotros estábamos rodando en 'treinta y nueves' (en un minuto y 39 segundos) y ellos en 'treinta y seises'', apuntó Sainz después de la carrera.

'Está claro que hay algo en carrera que no va y que algo mal estamos haciendo', apuntó el hijo del doble campeón mundial español -y triple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

'Empieza a ser evidente que en carrera nos vamos para atrás y tenemos problemillas con los neumáticos', manifestó Sainz este domingo después de acabar undécimo el Gran Premio de Francia en Le Castellet. EFE