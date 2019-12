Carlos Sainz: 'Ha habido guinda en el pastel'

Abu Dabi, 1 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que, tras acabar décimo este domingo el Gran Premio de Abu Dabi aseguró su sexto puesto final en el Mundial de Fórmula Uno, mostró su alegría y declaró a EFE en el circuito de Yas Marina que 'ha habido guinda en el pastel'.

'Ha habido guinda en el pastel. Terminar sexto en el Mundial es algo que en la Fórmula Uno moderna, con la diferencia que hay entre los equipos, era algo impensable; más teniendo en cuenta que hay diez pilotos que han hecho diez carreras cada uno con un Red Bull (el francés Pierre Gasly y el tailandés Alexander Albon, que cruzaron caminos a y desde Toro Rosso)', comentó a Efe Sainz, de 25 años, que acabó el Mundial con 96 puntos, uno más que Gasly.

'Aún así, con la cabeza baja y puntuando, McLaren y yo hemos logrado el sexto puesto', comentó el talentoso piloto madrileño, que hace dos semanas logró su primer podio en F1, categoría en la que acaba de completar, de lejos, la mejor de sus cinco temporadas.

Sainz debía sumar y superar al francés -que no puntuó en Abu Dabi- y sólo al final de la carrera logró meterse en los puntos, al superar al alemán Nico Hülkenberg (Renault), en un final casi 'de infarto'.

'Lo logré en la última oportunidad, en la curva 11 de la ultima vuelta, fue muy parecido al adelantamiento a 'Checo' (Pérez, mexicano) en Brasil', contestó a Efe Sainz en la zona mixta del circuito de Yas Marina.

'Es una pasada que me haya sucedido dos veces; hoy he hecho unos cuantos adelantamientos que me han gustado', declaró, eufórico, este domingo, en la capital de los Emiratos Árabes, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre. EFE