Carlos Sainz: 'Laia Sanz ha estado muy bien en su debut sobre cuatro ruedas'

Redacción deportes, 4 abr (EFE).- El español Carlos Sainz dio por bueno el cuarto puesto en el Desert X Prix que este fin de semana abrió el nuevo campeonato 'Extreme E', para todoterrenos de propulsión eléctrica, y en el que compartió equipo con su compatriota Laia Sanz.

La reina del Dakar en la categoría de motos dio el salto a los coches para unirse a Carlos Sainz en el equipo Acciona Sainz XE. Juntos alcanzaron la semifinal, pero no pudieron competir por la victoria absoluta en Arabia Saudí puesto que quedaron terceros en esa ronda.

'La semifinal ha estado tan competida y apretada como esperábamos. Era la primera salida en parado y sabíamos que todo iba a depender de quién estaba delante al llegar a la primera curva. Con el viento que hacía y la mala visibilidad hemos tenido que dejar unos quince o veinte segundos entre cada coche', explicó Carlos Sainz.

'Nosotros hemos jugado nuestras cartas. Hemos hecho una gran salida, pero nos hemos dado un pequeño toque con Loeb y ahí nos han pasado él y Kristofferson. Estamos un poco decepcionados por quedarnos fuera, pero también estamos contentos y satisfechos por el papel que hemos hecho', apuntó.

El madrileño reconoció asimismo públicamente el trabajo desempeñado por Laia Sanz al volante del Odyssey 21.

'Ha estado muy bien en su debut sobre cuatro ruedas en competición. Ha progresado mucho. Seguro que le hubiese gustado hacer más kilómetros en el coche, pero estoy convencido de que Laia seguirá mejorando en cada carrera y adaptándose cada vez mejor a las cuatro ruedas. Tiene que hacer todos los kilómetros que pueda sobre cualquier vehículo que tenga cuatro ruedas', valoró.

La catalana, que completó la segunda mitad de la carrera, manifestó: 'Hoy las cosas no han salido como queríamos. El polvo en suspensión ha jugado un papel demasiado importante y era cuestión de ver quién conseguía estar delante al superar las dos primeras curvas. Ahí hemos tenido un pequeño contacto y nos hemos quedado terceros y a partir de entonces ya era imposible hacer nada más que acabar la carrera y esperar que alguno de los otros dos coches tuviera problemas'.

'Me quedo con la parte positiva de este X Prix, que desde la primera vez que me he subido al coche mi progresión ha sido buena y las diferencias han sido más pequeñas. He mejorado y hemos hecho más kilómetros con el coche, de modo que todos hemos aprendido de cara a la próxima carrera, el Ocean X Prix. Todavía quedan unos dos meses, pero aprovecharé este tiempo para rodar y prepararme lo mejor posible. Estaría genial llegar a la final en Senegal', deseó.

Al término del Desert X Prix, disputado en el desierto saudí de Al-Ula, el equipo Acciona Sainz XE ocupa la cuarta posición del campeonato de Extreme E con 26 puntos.

La próxima carrera será el Ocean X Prix, previsto para los días 29 y 30 de mayo en el Lago Rosa de Dakar, en Senegal. Hasta entonces, el equipo tiene casi dos meses para analizar en detalle la prueba de Arabia Saudí y así regresar más fuerte en la segunda cita del campeonato.

'En el plano técnico, este primer fin de semana ya nos ha arrojado luz sobre algunas cosas del coche en las que podemos trabajar antes de la próxima carrera. Y en el plano deportivo, tendremos que adaptarnos a cada tipo de terreno que nos encontremos. La próxima carrera es en Senegal y hasta entonces será imposible saber cómo es el circuito, pero estoy convencido de que cada vez iremos mejor. Hay mucho talento en este campeonato y será una pelea muy reñida', indicó Carlos Sainz. EFE