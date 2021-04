Carlos Sainz: 'Me ha faltado consistencia'

Redacción deportes, 17 abr (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) asumió su responsabilidad en su eliminación en la segunda sesión de calificación en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno al reconocer que le faltó 'consistencia'.

El madrileño saldrá undécimo en la carrera de este domingo, tras haberse dejado '2 o 3 décimas por el camino'. 'No he hecho ni una vuelta buena. Me ha faltado consistencia', aseguró en declaraciones a DAZN.

Sainz expuso que todavía está 'un poco verde', por lo que pidió tiempo para 'seguir aprendiendo y acumulando kilómetros' con su Ferrari.

Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, saldrá cuarto. EFE