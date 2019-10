Carlos Sainz: 'Me voy molesto porque no era lo que esperaba'

México, 27 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren) afirmó que terminó 'molesto' este domingo tras acabar decimotercero en el Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

'Hemos hecho una carrera mala porque pusimos un neumático duro y luego nos fuimos para atrás y no pudimos reponer posiciones. Me voy molesto porque no era lo que esperaba', dijo el piloto.

Desde la vuelta 30, Sainz empezó a tener problemas con la adherencia de los neumáticos a la pista. 'Lo había dicho ayer: debíamos adaptarnos a las condiciones de la pista. Sabíamos que nuestros neumáticos nos harían ir más lentos que los primeros lugares en la primera parte de la carrera y cuando llegó el momento de poner neumáticos duros perdimos posiciones', explicó.

Además, Mclaren también tuvo problemas con el británico Lando Norris, quien tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 51. 'Tuvimos el problema con Lando, creo que nos costó mucho, nunca pudimos sentirnos cómodos en la pista, por supuesto no era el resultado que esperábamos', agregó.

La posición 13 deja sin sumar a Sainz en el campeonato. El español se quedó con 76 puntos, igualado con el francés Pierre Gasly, piloto de la escudería Toro Rosso, quien terminó en la décima posición. EFE