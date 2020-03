Carlos Sainz 'perfectamente bien' aunque en cuarentena por el caso en McLaren

Madrid, 17 mar (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren) aseguró a través de un vídeo en las redes sociales que se encuentra 'perfectamente bien' pese a estar cumpliendo una cuarentena de 15 días por el positivo en coronavirus de un miembro del equipo McLaren conocido antes del Gran Premio de Australia

'Estoy en casa, han sido unos días un poco raros, difíciles, porque cuando estábamos en Australia, listos para correr a la primera carrera, un miembro de McLaren desgraciadamente dio positivo en coronavirus y de ahí en adelante todos nos hemos puesto en cuarentena estricta por alguna parte del mundo', explicó Sainz.

'Yo estoy perfectamente bien, no me pasa absolutamente nada, estoy entrenando, haciendo cosas, intentando no aburrirme', añadió el piloto español, cuya escudería se retiró de la primera carrera de la temporada de la Fórmula Uno al conocer el positivo del miembro del equipo, prueba que finalmente fue suspendida.

El piloto madrileño aprovechó el mensaje, que envió en español y en inglés, para recordar a sus seguidores que hay que 'seguir las normas' dictadas por las autoridades para combatir la pandemia.

'Hay que intentar acabar con este virus y no hay mejor manera que quedándonos en casa', afirmó el piloto español, que envió ánimo a los trabajadores sanitarios, transportistas, farmacéuticos y 'toda la gente que nos ayuda a pasar esto lo antes posible'. EFE

