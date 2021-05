Carlos Sainz: 'Si falla alguno de los líderes podemos hacer podio'

Montmeló (Barcelona), 8 may (EFE).- El piloto español de Ferrari Carlos Sainz dijo que 'si falla alguno de los líderes (Mercedes y Red Bull' en la carrera de mañana domingo no descarta 'hacer podio' tras finalizar la clasificación del Gran Premio de España en una notable sexta posición.

'Al final ahora dependes de que ellos no estén y queremos podios sin depender de los demás', añadió en este sentido el madrileño, quien también explicó que a pesar de estar 'yendo bien todo el fin de semana' su equipo todavía no está donde quiere estar.

Si algo ha caracterizado la sesión de clasificación en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido la igualdad, con los pilotos de la clase media separados por muy pocas décimas. 'Es un circuito que todos conocemos muy bien. Por eso hay muy pocos errores, y si los hay, son muy pequeños, de una o dos décimas', consideró Sainz.

A pesar de su meritorio sexto puesto, el piloto español opinó que la posición en la salida aún hubiese podido ser mejor: 'Es una de las clasificaciones más fuertes que he hecho en Ferrari hasta la Q3 y en esta ronda he hecho una vuelta muy buena, pero en la chicane he perdido dos décimas que me dan bastante rabia'. EFE

