Carlos Sainz: 'Tendré mejor motor y nada que perder'

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla por tener que cambiar la unidad de potencia de su coche, declaró este jueves esta circunstancia implica que tendrá 'mejor motor y nada que perder'.

'No me hace sentir tan mal porque tendré un rendimiento mejor al empezar con un motor nuevo. Se trata, además, de una actualización para el desarrollo de todo el equipo, así que no puedo estar decepcionado', dijo Sainz en Estambul.

'Tengo un buen registro remontando desde el fondo de parrilla, así que estoy hasta emocionado, porque el foco de todo el fin de semana será preparar el domingo y encontrar el mejor 'set-up' (reglaje) del coche. No está tan mal tener un fin de semana diferente, no hay nada que perder', agregó el madrileño según la web SoyMotor. EFE

