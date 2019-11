Carlos Sainz: 'Un podio es soñar, es extremadamente difícil en la F1 actual'

Carlos Meneses Sánchez

Sao Paulo, 13 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, de la escudería McLaren, afirmó este miércoles en una entrevista con Efe que, en este momento, subirse al podio es 'soñar', algo 'extremadamente difícil' que espera que no lo sea tanto a partir de 2021, cuando se produzca un cambio profundo en la reglamentación.

'En este momento, en la Fórmula Uno actual, un podio es soñar, es extremadamente difícil, lo cual no quiere decir que no intente en cada carrera acabar lo más adelante posible, pero con el sistema de la Fórmula Uno actual, los tres primeros equipos (Mercedes, Ferrari y Red Bull) están muy lejos', dijo en Sao Paulo, donde este fin de semana disputará el Gran Premio de Brasil.

Sainz, que en Estados Unidos completó su prueba número cien en la categoría reina del automovilismo, señaló que su principal objetivo sigue siendo terminar como el mejor del resto.

'Hay que intentar acabar sexto, séptimo, octavo, este año e intentarlo otra vez el año que viene, que por el momento es por lo máximo que podemos luchar', expresó tras participar en un evento de Estrella Galicia 0'0, uno de sus patrocinadores.

También espera que McLaren de otro 'paso adelante' en 2020, aunque duda que éste 'sea tan grande como el de este año'.

'Pero un paso en la dirección correcta seguirá acercando a McLaren a los equipos de cabeza, y esperar al cambio de reglamentación de 2021 para el salto definitivo', manifestó.

Del británico Lewis Hamilton, recién proclamado campeón por sexta vez, dijo que 'es muy posible' que supere al alemán Michael Schumacher en número de títulos porque cree que Mercedes 'no va a dejar de ganar en estos próximos años'.

Pregunta (P): ¿Cuál es el principal objetivo para el Gran Premio de Brasil?

Respuesta (R): El objetivo no cambia, queremos seguir haciendo lo que hemos hecho en estas últimas carreras. Si volvemos a tener unas buenas 'qualis' (tandas de clasificación), intentar aprovecharlas un poco mejor para la carrera y acabar entre los siete u ocho primeros como siempre.

P: Las salidas en carrera es uno de sus puntos fuertes. ¿Es algo que entrena de alguna forma? ¿Cuál es el truco?

R: No hay truco, hay trabajo, hay saber entender el coche, los sistemas de embrague y demás, pero hay mucho trabajo e instinto, hay mucho instinto.

En las salidas nunca pasa lo que crees que va a pasar. Siempre hay coches que se mueven de manera diferente, gente que ataca, gente que no ataca tanto en la curva 1, rebufos y eso, una vez te estudias todas las carreras anteriores y consigues hacer los cuatro primeros segundos de aceleración bien, luego ya es todo instinto.

P: ¿Considera que es más agresivo en las salidas que en el resto de la carrera?

R: Intento ser siempre lo más agresivo posible, pero sin pasarme. Tampoco es que en las salidas haya tenido muchos accidentes en el pasado, pero bueno. Pero bueno, normal, lo que me viene. Hay salidas que igual soy un poco más precavido porque veo que la gente está yendo pasadísima y otras veces que ataco yo porque veo que la gente está más calmada.

P: Acabar el campeonato del mundo en sexta o séptima posición, ¿cumpliría con sus expectativas de la temporada o las superaría?

R: Ahora mismo estoy luchando por ser sexto, séptimo y octavo, que no es fácil porque los dos pilotos contra los que estoy luchando han llevado un Red Bull por tanto no hay que dar por hecho ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo. Hay que seguir intentando sumar puntos estas dos últimas carreras y luego al final la posición, como bien sabéis, no depende solo de uno mismo, depende también de cómo lo hagan los demás.

P: ¿Subirse al podio sigue siendo terreno imposible?

R: En este momento, en la Fórmula Uno actual, un podio es soñar, es extremadamente difícil, lo cual no quiere decir que no intente en cada carrera acabar lo más adelante posible, pero con el sistema de la Fórmula Uno actual, los tres primeros equipos (Mercedes, Ferrari y Red Bull) están muy lejos.

P: ¿Crees que terminar séptimo, que sería ser el mejor del resto, le situaría más cerca para dar el salto, en el medio plazo, a una de las tres escuderías grandes?

R: Seguro que mal no me hace, de todos modos como ya sabéis tengo contrato con McLaren para el año que viene y no estaríamos hablando ni mucho menos del año que viene, por lo tanto, hay que seguir así; hay que intentar acabar sexto, séptimo, octavo, este año e intentarlo otra vez el año que viene, que por el momento es por lo máximo que podemos luchar.

P: Hablando de cara a la próxima a la temporada,¿qué sensaciones tienes después de haber probado el coche?

R: Estamos intentando dar otro paso adelante, este año ya dimos uno muy grande, quizá el año que viene es difícil que sea tan grande como el de éste porque eso nos pondría directamente con los de cabeza.

Así que dudo que el paso que demos el año que viene sea tan grande como el de este año, pero un paso en la dirección correcta seguirá acercando a McLaren a los equipos de cabeza, y esperar al cambio de reglamentación de 2021 para el salto definitivo.

P: En 2021, ¿ese cambio será así tan revolucionario?

R: Sí, creo que va a ser una Fórmula Uno muy diferente, una Fórmula Uno que va a premiar al que primero se adapte, obviamente, pero también creo que el techo presupuestario que se va a implementar en 2021 no existe en 2020, ni en 2019, que es cuando los equipos están desarrollando los coches de 2021. Creo que para 2021 los equipos que están dominando la F1 hoy en día, es muy probable que la dominen también en 2021.

P: Entonces, ¿(Lewis) Hamilton tendrá fácil superar a Michael Schumacher en número de campeonatos?

R: Es muy posible, es muy posible que le supere sobre todo porque Hamilton no falla. Estos últimos años se ha convertido en un piloto súper completo, de los mejores de la historia y creo que Mercedes no va a dejar de ganar en estos próximos años.

P: Saliendo un poco de la F1, estamos cerca del Dakar. Su padre se verá cara a cara con (Fernando) Alonso, ¿le ha dado algún consejo sobre cómo conducir tras compartir asfalto con el asturiano en la F1?

R: No, nada. Con mi padre hablamos del Dakar obviamente porque me divierte, es una carrera que me gusta seguir y más si está él ahí, dispuesto a ganar, y le pregunto, de vez en cuando, que qué tal cree que lo está haciendo Fernando en estos ralys que está corriendo y tal y poco más.

P: ¿Y qué le dice sobre Alonso?

R: No, bueno, cosas nuestras. EFE