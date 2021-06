Carlos Tevez y el adiós del último gran ídolo de Boca Juniors

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Jugó en los principales clubes del mundo y ganó la Liga de Campeones, la Libertadores, la Intercontinental, el Mundial de Clubes e incluso tiene una serie en Netflix que cuenta su infancia. Carlos Tevez, el segundo argentino más ganador de la historia, anunció este viernes a los 37 años que deja Boca Juniors y que es probable que no vuelva a jugar.

Carlos Alberto Tevez nació el 5 de febrero de 1984 en el barrio Ejército de los Andes, popularmente llamado 'Fuerte Apache', una de las zonas más peligrosas y abandonadas de la provincia de Buenos Aires.

El 'Apache', llamado así por el barrio del que surgió, no fue criado por sus padres biológicos sino por sus tíos maternos.

Sus primeros pasos en el fútbol juvenil fueron en el club All Boys, del que pasó a Boca Juniors, donde debutó en la primera división el 21 de octubre de 2001.

Con el conjunto 'Xeneize' ganó el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Intercontinental (predecesora del Mundial de Clubes) en 2003 y la Sudamericana de 2004.

En 2005 pasó al Corinthians de Brasil, donde obtuvo el campeonato brasileño y en 2006 se sumó a las filas del West Ham United. En el equipo ingles fue una pieza fundamental para evitar el descenso del equipo a la segunda categoría.

De 2007 a 2009 vistió la camiseta del Manchester United. Con los Diablos Rojos ganó una liga local (2007/08), la Liga de Campeones (2007/08) y el Mundial de Clubes (2008), entre otros títulos.

Sin embargo, a mediados de 2009, y motivado por su mala relación con el entrenador, Alex Ferguson, decidió cruzar al equipo rival, el Manchester City.

Allí, ganó la FA Cup (2010/11), la Community Shield (2012) y la liga inglesa (2011-2012).

En 2013 viajó a Italia para lucir la camiseta de la Juventus de Turín, con la que obtuvo dos ligas italianas (2012/14 y 2014/15), una Supercopa (2013) y una Copa de Italia (2014/15).

Heredó el dorsal número 10 de Alessandro Del Piero, uno de los jugadores más emblemáticos y ganadores del conjunto italiano.

El punto máximo de la carrera de Tevez en el seleccionado argentino fue en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se consagró goleador del torneo y el equipo obtuvo la primera medalla dorada de la historia del fútbol 'albiceleste'.

Además, disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que el seleccionado argentino fue eliminado en los cuartos de final. También fue subcampeón en tres Copas América (2004, 2007 y 2015) y llegó hasta los cuartos de final en la edición de 2011.

A pesar de que todavía le restaba un año de contrato con la Juventus, equipo con el que perdió la final de la Liga de Campeones 2014-15 ante el Barcelona, Tevez presionó a los directivos para poder volver antes a Boca Juniors, el club de sus amores.

'Soy muy hincha de Boca, toda mi familia lo fue. Cumplí el sueño de jugar y ganar con ellos. Boca es una pasión que no se puede explicar', explicó el delantero.

El 13 de julio de 2015, a los 31 años, fue presentado en la Bombonera y unos 50.000 hinchas, entre ellos Diego Maradona, llenaron el mítico estadio de Boca Juniors para darle la bienvenida al último gran ídolo del club.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 lo aplaudió desde su palco y desplegó una bandera con la frase: 'Gracias Carlitos por volver'.

'Vuelvo en mi mejor momento. No me reprocho nada porque vuelvo cuando estoy verdaderamente preparado. A los 26 o 27 años estaba más gordo. Estoy mejor que nunca, tanto físicamente como mentalmente y era la hora de volver', dijo 'el Apache' en su presentación.

En su segunda etapa, ganó el Torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2015.

Disputó la mitad del Torneo de Primera División de 2016/17, que el Xeneize ganó, porque se fue un año al Shanghai Shenhua.

Regresó en enero de 2018 y ganó la Superliga de 2017/18 y 2019/20, la Supercopa Argentina de 2019 y la Copa Diego Maradona 2020.

'Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores, como todos los hinchas. Ya me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar, cumplir el sueño de ganar la séptima', aseguró.

Sin embargo, Boca Juniors llegó a la final de la Copa Libertadores de 2018 pero la perdió ante su clásico rival, River Plate.

En total jugó 275 partidos en el Xeneize y anotó 94 goles, 22 de ellos en la Copa Libertadores. En ese torneo quedó a solo tres tantos de Juan Román Riquelme, el máximo artillero de Boca Juniors.

'El Apache' era titular en el equipo que ahora dirige Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores pero perdió este lunes ante Racing Club por penaltis en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

'Boca siempre me necesitó al 120% y yo hoy no estoy preparado para darle eso. Boca te lleva a dar mucho más de lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre y ya estaba jugando de vuelta', dijo este viernes en su despedida.

Tevez, apodado también 'El jugador del pueblo', es junto a Luis 'Lucho' González el segundo argentino con más títulos en la historia con 29 trofeos, ocho menos que Lionel Messi. EFE