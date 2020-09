Carlos Verona: 'Ha sido más duro que los Alpes'

Champagnole (Francia), 18 sep (EFE).- Carlos Verona (Movistar) sufrió en la etapa de transición previa a la contrarreloj decisiva de este sábado en La Planche des Belles Filles, hasta tal punto que consideró la jornada más dura que las de los Alpes.

'No exagero si digo que a mí se me ha hecho más duro lo de esta etapa que los Alpes. Pienso que es por la fatiga de estos días y de todo un Tour a tope. Al principio ha habido mucha velocidad, con ese pulso que llevaba el pelotón para coger a los perseguidores de Cavagna y más rápido no se podía ir'.

Para el ciclista madrileño 'psicológicamente se hace durísimo varios días a este ritmo'

'Cuando Cavagna ha sido cazado, todo el mundo iba muy justo, y con esas cotas, los ataques, el pelotón muy revuelto... se ha acabado formando esa fuga de clasicómanos puros y duros, los que se han podido ir a por la etapa'.

'¿Contento con mi Tour? Pienso que sí. Cuando hay piernas y actitud, las cosas salen, y por suerte en esta carrera he podido acompañar unas con la otra. Cada día se ha intentado aportar lo que se tenía: unos días en fuga, otros ayudando, algunos apretando hasta el final para estar cerca... Acabo muy cansado, pero contento. Solo queda la contrarreloj de mañana y el domingo, disfrutar de nuevo París'.

Ante la crono del sábado, Verona es optimista sobre las posibilidades de Enric Mas.

'Llegamos con Enric en muy buena forma, en una línea ascendente y confiado. La disciplina le gusta, en las poquitas cronos que ha ido haciendo a tope en estos años ha dado buen nivel y con la forma que trae, bien podría ser que acabe llegando a ese quinto puesto. Ojalá pueda pasar a Mikel lnda, y si no, nos alegraremos por él, que es amigo de la 'casa'. Tenemos confianza en Enric y sabemos que dará el 200%'. EFE