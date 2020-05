Carlos y Camilla guardan silencio por el fin de la II Guerra Mundial

Londres, 8 may (EFE).- El príncipe Carlos, heredero al trono británico, y su esposa Camilla encabezaron este viernes desde su confinamiento en Escocia (en el norte del Reino Unido) el acto de dos minutos de silencio para marcar el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

A las 10.00 GMT en punto, la pareja apareció en televisión en esta muestra de respeto, que fue seguida también, desde sus respectivos aislamientos, por la reina Isabel II, los líderes políticos y el resto de la nación.

Aviones militares sobrevolaron las principales ciudades británicas como parte de los actos conmemorativos del fin de la contienda, que se celebran a puerta cerrada por la pandemia de la COVID-19 y culminarán con un discurso televisado de Isabel II a las 20.00 GMT.

El primer ministro, el conservador Boris Johnson, recordó hoy que hace 75 años los británicos 'celebraron la victoria frente a la agresión de Hitler', lograda gracias al heroísmo 'de incontable gente corriente' en el frente y en territorio británico.

En una emisión esta tarde, Carlos leerá extractos del diario de su abuelo, Jorge VI, donde reflexiona sobre la rendición nazi, y se emitirán también en la BBC momentos del discurso de la victoria del primer ministro de la época, Winston Churchill.

Pese al encierro, se anima a los británicos a organizar fiestas con té y dulces en casa y a salir a los portales o balcones a cantar la canción de Vera Lynn 'We will meet again', famosa durante la guerra, después del discurso de la Reina. EFE