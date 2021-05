Carlsen abruma a Nakamura en el primer asalto de la final

Redacción deportes, 1 may (EFE).- Dos victorias y dos tablas dieron la victoria por 3-1 al noruego Magnus Carlsen, campeón mundial, en el primer encuentro de la final del torneo New In Chess por internet contra el estadounidense Hikaru Nakamura, número uno mundial en ajedrez relámpago.

Después de dos primeras partidas de juego posicional que terminaron en tablas mediante bien calculados intercambios de piezas, Carlsen se decidió, en la tercera, a introducir un poco de locura en la contienda.

El campeón mundial, con blancas, sacrificó una pieza por tres peones y luego otro infante en busca de complicaciones, de forma que logró un final con tres peones frente a dos de su rival en presencia de las damas.

Nakamura tenía que hilar muy fino, caminando siempre sobre el filo de la navaja, porque Carlsen le iba tocando aquí y allá hasta completar un largo viaje de su rey a través del tablero para sentenciar la contienda al capturar el único peón negro que se oponía al avance de los dos blancos del ala de dama.

Al cabo de 90 movimientos, Nakamura cometió el error definitivo que le costaba la partida.

La cuarta, en la que Hikaru necesitaba ganar con blancas para empatar el encuentro, comenzó con un gambito de dama declinado. El norteamericano logró la pequeña calidad de la pareja de alfiles y el control de las columnas centrales, obligando a su rival a consumir mucho tiempo en el análisis.

Pero Carlsen, con menos de un minuto en el reloj, conjuró todas las amenazas y, en una posición muy abierta, su rival colapsó y tuvo que rendirse en la jugada 37.

Los dos grandes animadores del ajedrez por internet durante los confinamientos por la pandemia, no se enfrentaban en una final desde el 20 de agosto pasado, cuando el noruego regaló a los aficionados un remate espectacular que le dio la victoria en la Gran Final del circuito que llevaba su nombre.

Este domingo disputarán el segundo encuentro de la final, otras cuatro partidas de 15 minutos con 10 segundos de incremento por jugada. Al campeón del mundo le basta con un empate para llevarse el torneo. Nakamura necesita ganar el 'match' para jugarse el título en el desempate a dos partidas de 5 minutos y, si fuera preciso, un Armagedón.

El primer encuentro por el tercer puesto, entre el armenio Levon Aronian y el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov, terminó con empate (2-2) aunque, curiosamente, los dos jugadores ganaron las partidas en las que conducían las negras. EFE