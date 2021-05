Carlsen se lleva el título tras empatar la segunda manga contra Nakamura

Madrid, 2 may (EFE).- El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, consiguió este domingo su primer título en el Champions Tour 2021 al derrotar en la final del torneo New In Chess al estadounidense Hikaru Nakamura.

El segundo y definitivo encuentro de la final acabó con un empate (2-2) que al noruego, ganador del primero, le bastaba para levantar el trofeo en esta quinta etapa del Champions Tour.

El 3-1 del primer encuentro de la final a favor de Carlsen fue un resultado engañoso porque el estadounidense tuvo sus opciones incluso en las dos partidas que terminó perdiendo el sábado.

La primera del segundo encuentro, una nimzo-india clásica, probó que la diferencia en ajedrez rápido por internet no es tan grande entre ambos. Nakamura salió bien de la apertura, instaló un molesto peón central en sexta y, aunque Carlsen omitió una línea ganadora eliminando el peón avanzado blanco, el estadounidense terminó venciendo en 49 movimientos.

La segunda no ofreció demasiada lucha. El noruego, con blancas, no encontró nada con una apertura italiana y se firmaron tablas por repetición de jugadas en 24.

La reacción del campeón del mundo llegó en la tercera, jugando con negras. Carlsen ofreció aquí su mejor versión. Maestro en la estrategia, cambió una torre por el caballo blanco centralizado para dar la mayor actividad a sus piezas y presionó sobre el enroque hasta que la posición blanca se derrumbó.

El empate a 1,5 en el marcador obligaba a Nakamura a ganar con negras si quería llevar la final al 'play off' de dos partidas a 5 minutos por bando, y eligió la variante Alapín de la siciliana en busca de un juego abierto.

Nakamura ensayó un ataque mediante el avance de sus peones del flanco de rey pero el campeón mundial jugó líneas sólidas frente a la ofensiva desordenada de las negras, cambió una de las dos torres y explotó las debilidades que su rival iba acumulando en su intento de complicar las operaciones.

Jugando muy rápido para meter en apuros de tiempo al noruego, el norteamericano se encastilló en el flanco de rey, rehuyendo siempre el cambio de piezas hasta que asumió que sus opciones de victoria eran ilusorias y en la jugada 43 ofreció unas tablas que, con el marcador del segundo encuentro en 2-2, suponían la admisión de su derrota en la batalla por el título.

Los dos colosos del ajedrez por internet no se enfrentaban en una final desde el 20 de agosto pasado, cuando el noruego regaló a los aficionados un remate espectacular que le dio la victoria en la Gran Final del circuito que llevaba su nombre. EFE