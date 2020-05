Carlsen vuelve a tumbar a Wesley So y le espera Nakamura en semifinales

Madrid, 26 may (EFE).- Dos días después de infligirle un primer KO, el noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, volvió a tumbar a Wesley So para acceder a una final anticipada, contra otro estadounidense, Hikaru Nakamura, en las semifinales del torneo Lindores Abbey por internet.

El ruso Sergey Karjakin, que había sido arrasado (3-0) en el primer 'match' de cuartos contra su compatriota Daniil Dubov, forzó el tercero al imponerse este martes en el desempate. El ganador se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo chino entre Ding Liren y Yu Yangyi, que también precisa de un tercer encuentro.

Wesley So había terminado moralmente hundido el primer encuentro con Carlsen, este lunes, aceptando en la tercera partida unas rápidas tablas sin luchar que entregaban la victoria a su rival.

Ante las críticas recibidas por su actitud claudicante, So recibió el apoyo del campeón mundial: 'Dejémoslo que pueda redimirse', dijo Carlsen, pero él mismo se encargó de que eso no sucediera.

So abrió el primer juego con una española, Carlsen opuso una defensa berlinesa y la partida adquirió muy pronto una fisonomía favorable para el campeón, que fue restringiendo la posición blanca hasta el punto de todas las piezas de Wesley estaban apretadas en sus tres primeras líneas mientras las negras campaban por todo el tablero. No hubo redención para So en el primer juego.

La segunda partida, otra berlinesa, ofreció una tregua. So entró en una rápida liquidación de material que Carlsen aceptó gustoso para firmar tablas por repetición en 29 movimientos.

Wesley había resuelto jugarse sus últimas opciones con blancas en la tercera, una apertura catalana en la que el estadounidense ensayó un ataque a la bayoneta avanzando con sus peones de g y h en el flanco de rey, pero Carlsen refutó la desesperada aventura blanca y liquidó la contienda con una nueva victoria.

El jueves, Carlsen se enfrentará a Nakamura, número uno en el ránking mundial de partidas relámpago (blitz), en el primero de los dos encuentros de semifinales.

En el otro encuentro de cuartos de final, Dubov, que había aplastado a Karjakin en el primer asalto, empezó perdiendo el primer juego pero reaccionó rápidamente: se apuntó el segundo, con apertura catalana, en un final de alfil contra caballo, y también el tercero, con negras, aprovechando un error de su rival que le dejó sin una pieza y en posición perdida ya en la apertura.

Karjakin, que hace dos años tuvo contra las cuerdas a Carlsen en el Mundial antes de perder solo en el desempate, se enfrentaba ahora a la cuarta partida con la imperiosa necesidad de obtener la victoria, con negras, para acceder al Armagedon del 'tie break'.

Dubov, ayudante de Carlsen en aquel Mundial contra Karjakin, abrió con peón de dama y buscó líneas sólidas, aceptando intercambios en busca de unas tablas que le bastaban para meterse en las semifinales, pero dejó que su rival sacrificara un alfil por tres peones y en tres jugadas se encontró perdido.

Karjakin, campeón mundial blitz en 2016 (venciendo a Carlsen), eligió negras en el Armagedon (5 minutos para el blanco y 4 para el negro, pero a éste le bastan las tablas) y terminó venciendo un encuentro que diez minutos antes parecía perdido.

El torneo Lindores Abbey, segunda etapa del Magnus Carlsen Tour, se disputa a un ritmo de 15 minutos para cada jugador, con 10 segundos de incremento por jugada. EFE