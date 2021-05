Carlsen y Nepomniachtchi en el primer torneo que reparte criptomonedas

Madrid, 17 may (EFE).- El campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, y el aspirante oficial, el ruso Ian Nepomniachtchi, se verán las caras desde el 23 de mayo en la FTX Crypto Cup, torneo del Champions Tour que, por primera vez, repartirá criptomonedas.

El torneo, último 'major' de la serie 2021, tendrá la dotación más alta de la historia para una competición de ajedrez por internet: 320.000 dólares, 100.000 de ellos en forma de bonus pagadero en criptomonedas cuya fluctuación en el mercado podrá seguirse en tiempo real.

Por primera vez desde que 'Nepo' se convirtió en el desafiante oficial de Magnus Carlsen al ganar el torneo de Candidatos de Ekaterimburgo (Rusia), campeón y aspirante se verán las caras frente al tablero desde sus respectivas residencias.

Junto a ellos participarán otros 14 Grandes Maestros en un elenco que incluye a los diez primeros del ránking mundial.

Regresa al ajedrez 'on line' el estadounidense Fabiano Caruana, número 2 mundial, que disputará su primer torneo del circuito, mientras su compatriota Hikaru Nakamura vuelve a la carga tras perder contra Carlsen la final del torneo anterior, el New In Chess Classic.

También figuran en la nómina de participantes los rusos Daniil Dubov, Alexander Grischuk y Peter Svidler, el chino Ding Liren, el estadounidense Wesley So, los azerbaiyanos Teimour Radjabov y Shakhriyar Mamedyarov, el holandés Anish Giri, el armenio Levon Aronian, el francés Maxime Vachier-Lagrave, el iraní Alireza Firouzja, y el argentino Alain Pichot. EFE