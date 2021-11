'Carmen Mola no tiene límites', dicen los ganadores del Premio Planeta

Madrid, 4 nov (EFE).- 'Carmen Mola no tiene límites, cualquier barbaridad que se te ocurra, la va a hacer', aseguró este jueves Jorge Díaz, uno de los tres guionistas y escritores que se escondían bajo esa identidad y con la que han ganado el Premio Planeta con una novela, 'La bestia', que acaba de llegar a las librerías.

'La bestia' y 'Últimos días en Berlín' de Paloma Sánchez-Garnica, finalista del Premio Planeta 2021, fueron presentadas hoy en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid, en el que el presidente del grupo Planeta, José Crehueras, destacó la intención de estos galardones de 'dar la máxima difusión al libro'.

Jorge Díaz (Alicante, 1962), Agustín Martínez (Lorca, 1975) y Antonio Mercero (Madrid, 1969) decidieron en 2017 lanzarse a una aventura literaria colectiva y escribir, ocultando su identidad bajo el pseudónimo Carmen Mola, una novela, 'La novia gitana', a la que siguieron otras dos.

Con 'La bestia' se hicieron el pasado 15 de octubre con el Premio Planeta 2021, el galardón literario con mejor dotación económica del mundo, un millón de euros.

Y como guionistas que son, explicó Antonio Mercero, se propusieron hacer 'la machada de que la novela tuviera cien capítulos y cada uno acabara en alto', con el objetivo de generar sorpresa en el lector continuamente.

Aseguraron que su estilo, el de Carmen Mola, se ha ido creando y ahora está por encima del particular de cada uno de ellos, de tal forma que no son conscientes de lo que ha escrito cada uno y no saben cómo ha surgido.

'La bestia' está ambientada en el Madrid de 1834, en medio de una epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes ya que en sus arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a 'la bestia', un ser al que nadie ha visto pero todos temen.

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con un policía tuerto, un periodista buscavidas y un monje guerrillero iniciarán su búsqueda.

Agustín Martínez recordó cómo se pusieron de acuerdo durante la pandemia en que, ante la imposibilidad de saber lo que iba a pasar en el presente, había que buscar en el pasado para escribir la novela y cómo el punto de partida fue la matanza de frailes que hubo en Madrid en 1834.

En esta novela, dicen sus autores, hay mucha realidad y muestra las diferencias que había en la sociedad de la época: había gente cuya vida tenía valor y otra que no tenía nada y estaban a la altura de los animales: 'ser una niña pobre en Madrid tenía menos valor que ser una gallina'.

La violencia está presente tanto en esta novela como en la finalista, 'Últimos días en Berlín', una historia de amor y guerra protagonizada por Yuri Santacruz, un joven que asiste en Berlín al inicio del poder de Hitler tras haber huido de San Petersburgo, alejándose de una revolución que les ha dejado sin nada y que le ha separado también de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no les permitieron salir.

En la novela de Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) se observan las consecuencias de la propaganda y los peligros de los totalitarismos.

'Hay que estar en alerta', indicó la escritora, que ha advertido de que, en una sociedad democrática, se tiende a pensar 'que esto no nos puede pasar a nosotros, y nos equivocamos'.

Sánchez-Garnica reivindicó el papel del libro y recordó que los totalitarismos 'lo primero que hacen es perseguir, anular, silenciar a los escritores y a los periodistas'.

Por ello destacó la importancia de la libertad de escribir y leer para 'formar una sociedad con criterio y con capacidad de plantar cara al poder'.

Dos novelas, la ganadora y la finalista del Planeta 2021, que harán reflexionar al lector 'sobre los límites de las personas, sobre la bondad y la maldad', aseguró el presidente del grupo editorial, José Crehueras. EFE

