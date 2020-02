Carolina Marín: 'En Indonesia superé el recuerdo de la lesión, no tuve miedo'

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 1 feb (EFE).- La campeona olímpica y mundial de bádminton, la española Carolina Marín fue a Indonesia y Tailandia para probarse ante las mejores del mundo: una final y unas semifinales dejan prueba de la velocidad de su recuperación y, sobre todo, le permiten 'superar los recuerdos' de la lesión de hace un año, explicó a EFE.

'Me hubiera gustado haber ganado el torneo pero creo que se han conseguido otros objetivos, uno de ellos superar esos recuerdos de hace un año, en ningún momento he tenido miedo', añadió la campeona onubense, en referencia aquel 27 de febrero de 2019 en el que su rodilla izquierda le obligó a retirarse del partido contra la india Saina Nehwal en la final del Masters de Indonesia.

Un año después, regresó al lugar de los hechos, y aunque no pudo completar el objetivo de la victoria al ceder frente a la tailandesa Ratchanok Intanon en una ajustada final (19-21; 21-11; 18-21), se mostró satisfecha por su paso por Indonesia, donde es idolatrada.

'Para mí Indonesia es un país en el que me siento como en casa, porque la gente me anima muchísimo, me siento muy querida por todos ellos. Quizás eso me ha hecho olvidarme de todo lo demás y centrarme en mi juego', consideró Marín, que cerró su gira asiática alcanzando las semifinales del Abierto de Tailandia.

Hace poco más de un año, la campeona onubense pasó por el quirófano para operarse de esa rotura aislada del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y en un lapso tan breve de tiempo ha vuelto a pelear con las mejores, una velocidad en la recuperación que sorprende a la propia Carolina.

'Ha sido todo más rápido de lo esperado, tanto la recuperación de la operación, que fueron siente meses y medio, pocos deportistas se recuperan tan rápido', recordó la onubense, que ya en octubre regresó al 'top-10' mundial y sumó sus primeras victorias, viendo revalidada su progresión en el Masters de Indonesia.

'Yo misma me sorprendí porque pierdes mucho el nivel de competición y después de una lesión tan larga, los primeros torneos son para coger el ritmo de competición. Yo en el segundo torneo, y era un Máster 1.000 que me enfrenté a las cinco mejores del mundo, le gané a muchas de ellas', añadió.

Ya de vuelta a España, donde este sábado participó junto a un centenar de escolares del colegio madrileño Salesianos San Miguel Arcángel, con los que estuvo jugando al bádminton en una actividad promovida por uno de sus patrocinadores, el Banco Santander, Carolina Marín continúa el camino hacia los Juegos de Tokio 2020.

El Campeonato de Europa por equipos de Liévin (Francia), el Barcelona Spain Masters del 18 al 23 de febrero y especialmente el All England que arranca el 11 de marzo, son los siguientes objetivos de la onubense, que en abril afrontará otra gira asiática antes del Campeonato de Europa individual en Kiev (Ucrania).

En ese horizonte no estaba previsto el Masters de China, que este sábado fue postpuesto por el brote del coronavirus, que ha afectado a casi 12.000 personas en territorio chino y ha provocado la muerte de 259 personas.

'Esperemos que se solucione cuanto antes, sobre todo por los habitantes de China, que pasen los menos ratos malos posibles y mandarles el mayor apoyo', manifestó Carolina Marín.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son la cita fundamental del año, aunque la campeona española se centra en los torneos que tiene hasta mayo antes de comenzar a visualizar la posibilidad de repetir la proeza de Río, donde se proclamó campeona.

'Ahora mismo nos centramos en esos torneos, sobre todo de cara a seguir entrenándome, a seguir creciendo en mi juego, seguir trabajando muchos aspectos, para a partir de mayo poner todo el foco de atención en los Juegos Olímpicos', finalizó. EFE