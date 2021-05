Carolina Marín: “En Tokio se verá una nueva Carolina”

Madrid, 13 may (EFE).- La jugadora de bádminton española Carolina Marín, flamante ganadora del Campeonato de Europa disputado en Kiev (Ucrania), quinto en su palmarés, dejó claro que, en estos “dos meses y medio” de preparación antes de los Juegos de Tokio 2020, trabajará para pulir detalles de su juego y mostrar una nueva versión de sí misma.

“Teníamos claro que competir en Malasia y Singapur sería bastante complicado por las circunstancias, pero creo que tenemos suerte de poder prepararnos tan bien en estos dos meses y medio que restan para los Juegos”, afirmó Marín durante un acto que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD) con motivo de la consecución de su quinta medalla continental.

La andaluza, que completará su último mes de entrenamiento para la cita olímpica en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, expresó que se encuentra tranquila y que durante este periodo de preparación se centrará en pulir algunos detalles para mejorar en todas las facetas del juego.

“Los dos meses y medio hasta los Juegos me darán tiempo para corregir errores y desarrollar nuevas estrategias. Entrenaremos al cien por cien toda esa parte física, mental y de estrategia para mostrar una nueva Carolina sobre las pistas de Tokio”, apuntó.

La triple campeona del mundo reconoció que se encuentra “con muchas ganas” de conseguir el oro en Tokio. Una medalla, que le hace “especial ilusión”.

“Nunca me quedo con una medalla en particular porque cada una tiene siempre un cómo y un porqué, y las circunstancias de esta última no han sido nada fáciles”, puntualizó en relación al confinamiento de 14 días que tuvo que realizar previo al Campeonato de Europa.

La onubense indicó que se encuentra en perfecto estado físico, “sin molestias ni lesiones” y que, pese a las circunstancias adversas, el oro conseguido en Kiev era “necesario mentalmente”.

Carolina dijo que de momento no está focalizada en afrontar la final olímpica.

“Trabajo con mi psicóloga para mantener la tensión y la concentración en cada entrenamiento. Esa presión externa la tengo y habrá que gestionarla, pero tenemos claro que todos los partidos serán complicados, no hay rival fácil”, subrayó.

Y apuntó que, pese a que echará de menos a sus familiares y amigos, las ganas de sumar un nuevo oro, siguen “intactas”.

Sobre la vacunación dijo que esperaba que llegasen a final de este mes de mayo y añadió: “En la villa olímpica los deportistas estaremos rodeados de gente procedente de muchas partes del mundo, corremos un riesgo y la vacuna seguramente nos salve de ello”.

Por último, habló acerca de su método de entrenamiento a través del análisis de datos.

“El Big Data, con el que trabajamos desde hace tiempo, me da la facilidad de conocer a mi rival en detalle, es algo que me da tranquilidad y cada vez que afrontamos una gran competición trazamos una estrategia basándonos en este método”, explicó. EFE