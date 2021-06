Carolina Marín: He llorado mucho pero aún nos esperan muchas guerras

Madrid, 26 jun (EFE).- La española Carolina Marín, tricampeona del mundo de badminton, admitió este sábado que tras la operación de rodilla que le impedirá revalidar su título olímpico en Tokio ha llorado 'mucho', aunque advirtió que aún le quedan 'muchas guerras' y que su cuerpo estará preparado para afrontarlas.

'Sé que parece que soy la más fuerte del mundo, pero no es así. Tengo muchos momentos de debilidad y he llorado mucho, pero os puedo decir que detrás de esas lágrimas y de ese dolor hay todas las ganas del mundo de seguir, no rendirme y volver. Lo antes posible', dijo la jugadora onubense en sus redes sociales.

En un mensaje que acompaña con una foto de su rodilla, en la que se ve la cicatriz de la intervención quirúrgica a la que fue sometida hace tres semanas, asumió que 'esas heridas de guerra se quedarán para toda la vida' marcadas en su cuerpo. 'Las veré día a día y me acordaré de las horas y horas de esfuerzo, de trabajo diario, las miles de renuncias... Y de las grandes recompensas que obtendré. Porque volveré a hacerlo', pronosticó.

Recordó que ha sufrido mucho los dos últimos años porque, además de sendas lesiones en ambas rodillas, ha sufrido la pérdida de su padre y las consecuencias de la pandemia. 'Pero aquí seguimos, sin bajar la guardia. Porque nos esperan muchas guerras y mi cuerpo va a estar preparado para ello. Aunque no va a ser fácil', añadió Marín.

'Os preguntaréis cuándo volveré. La respuesta es que ni yo misma lo sé, ni siquiera los propios médicos. Cuando llegue el momento ahí estaré, en mi pista de baile particular, con mi raqueta y mi volante en la mano, dando mi mejor versión y volviendo a disfrutar' finalizó la jugadora andaluza. EFE