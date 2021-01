Carolina Marín: 'Tenemos muchos partidos analizados de Michelle Li'

Redacción deportes, 27 ene (EFE).- La española Carolina Marín, que este miércoles arrancó con una victoria su participación en las Finales del Circuito Mundial, ya tiene puesta su mirada en su siguiente compromiso, ante la canadiense Michelle Li.

Tras el 'primer partido del grupo', 'ganado y superado' por 21-19 y 21-14 ante la rusa Evgeniya Kosetskaya, la vigente campeona olímpica centra su atención en su próxima adversaria en Bangkok.

'Mañana me enfrento con Michelle Li. Preparemos muy bien el partido. Todavía no he jugado con ella en estas dos semanas que llevo ya aquí, pero tenemos muchos partidos analizados con ella. Mañana es un nuevo día, un nuevo partido y, como siempre, saldremos a por todas. ¡Vamos a por ello!', comentó la onubense en un vídeo remitido desde su hotel de concentración en Bangkok.

Carolina Marín está compitiendo bajo un formato de burbuja en la capital de Tailandia.

La onubense, tres veces campeona del mundo, ganó los dos primeros torneos del año sin ceder un solo juego. Este miércoles amplió su racha victoriosa a once partidos, coincidiendo con el inicio de las Finales del Circuito Mundial.

La española comparte el Grupo A con Evgeniya Kosetskaya, Michelle Li y la joven surcoreana An Se Young. EFE