Carolina Marín tras la operación: 'Ha ido mejor de lo esperado'

Madrid, 4 jun (EFE).- La campeona olímpica de badminton, Carolina Marín, fue operada con éxito de la grave lesión de rodilla que le impedirá defender el título en Tokio, según confirmó la deportista en un mensaje este viernes, en el que aseguró que la intervención 'ha ido mejor de lo esperado' y que volverá 'más fuerte que antes'.

'Primer día superado de la operación. Afortunadamente ha ido todo muy bien, incluso mejor de lo esperado me ha dicho el médico, así que bastante contenta', afirmó tras pasar de nuevo por el quirófano por la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda.

Marín confirmó hace dos días el alcance de la lesión sufrida la semana pasada y la necesidad de una nueva cirugía tras la que le realizaron en enero de 2019, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tuvo que permanecer inactiva durante unos ocho meses.

'No ha sido nada fácil. Incluso lo he pasado mucho peor que con la lesión de la rodilla derecha. Cuando me hice la rotura el mismo viernes ya lo sentí en el propio entrenamiento. Estuve totalmente destrozada ese día, porque sabía que me perdía los Juegos ya que los tenía a poco menos de dos meses, pero el fin de semana lo he ido asimilando poco a poco', reconoció.

La onubense, que además del oro logrado en los Juegos de Río 2016 ha sido tres veces campeona del mundo y cinco de Europa, destacó el apoyo que ha recibido de su equipo, que ha sido 'fundamental' para ella, y agradeció 'eternamente y de corazón' todas las muestras recibidas estos días desde que trascendió su nueva lesión.

'A día de hoy, contenta porque puedo decir que queda un día menos y desde aquí quiero animar a todas las personas que han pasado por esta lesión. Volveremos más fuertes que nunca', concluyó. EFE