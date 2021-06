Carrasco: 'Los países le tienen miedo a Bélgica'

Bruselas, 24 jun (EFE).- El extremo belga Yannick Carrasco reconoció que el cruce de octavos con la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo 'es un escenario difícil', pero agregó que los rivales también tienen miedo a la Bélgica de Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Eden Hazard.

'Los países le tienen miedo de jugar contra Bélgica y tenemos que enseñarles que es correcto, que no deberían de querer jugar contra nosotros', declaró en conferencia de prensa el futbolista del Atlético de Madrid, que tiene también nacionalidad portuguesa y española.

Carrasco aceptó que el duelo con el vigente campeón de Europa el próximo domingo en el estadio de La Cartuja de Sevilla (España) es 'un escenario difícil'.

'Pero para ganar el torneo tienes que ganar partidos difíciles y derrotar a grandes equipos', dijo el futbolista en una mesa con un distintivo con la bandera arcoíris.

PORTUGAL NO ES SOLO CRISTIANO

De su rival dijo, sin entrar en detalles que 'es un equipo muy completo, defienden bien y tienen buen ataque'.

'Nosotros también podemos esperar, podemos jugar el mismo partido. No es nuestro estilo, normalmente jugamos a la posesión, pero también sabemos sufrir. Nos corresponde a nosotros manejar el partido y si tenemos que sufrir, lo haremos. Será un buen partido', anticipó.

Portugal le ha parecido 'el equipo más sólido' del llamado 'grupo de la muerte', en el que también se clasificaron Francia y Alemania, añadió Carrasco.

El belga dijo que no ha tenido contacto durante la Eurocopa contra su compañero rojiblanco, el mediapunta portugués João Félix, de quien dijo que tenía algunas molestias físicas la última vez que se vieron en el Atlético.

'Es un gran talento, un peligro si está en el campo', agregó sobre la joven promesa portuguesa.

GRAN RELACIÓN CON HAZARD

El extremo belga del Atlético de Madrid aseguró que tiene 'una gran relación' con el delantero del Real Madrid y capitán de Bélgica, Eden Haazad, que juega en la misma zona del campo.

'Tengo una gran relación con él. No puede haber ninguna envidia cuando alguien juega en tu lugar. Todo el mundo quiere jugar. Él, yo, todos', dijo Carrasco, que fue titular en las dos primeras jornadas y suplente en la tercera, en la que jugó de inicio Hazard.

'Nunca he tenido ningún problema con ningún jugador', agregó Carrasco, que dijo que los futbolistas deben aportar 'al equipo' y trabajar más o mirar al entrenador si no juegan, pero no a los compañeros. EFE