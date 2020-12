Carrasquedo, pupilo de Checo Pérez, se entrena en Navarra con un F4

Redacción Deportes, 2 dic (EFE).- El piloto mexicano de 13 años Jesse Carrasquedo, pupilo del piloto de F1 Sergio Pérez, se entrenó entre el martes y el miércoles en el circuito de Navarra (España) y lo hizo al volante de un Fórmula 4.

Es la primera vez que el piloto de la escuela de Sergio Pérez visita el circuito navarro y no tuvo un fácil comienzo de jornada. Lluvia intermitente, frío por debajo de cinco grados, y una niebla al comienzo de la mañana hicieron que la jornada se presentase complicada.

Según avanzó el día se fue despejando el cielo, pero solo en las dos últimas horas de la tarde se pudieron poner neumáticos lisos.

“Para ser la primera vez en este circuito tan técnico, con una pista muy deslizante y utilizando ruedas para lluvia, que prácticamente no había utilizado nunca en los F4, no me fueron mal las cosas”, comentó Jesse Carrasquedo.

'Tuvimos que adelantar la hora de la comida para aprovechar mejor la tarde, y aún sin llover la pista estaba mojada y por el frío no se secaba. Solo después de comer pudimos aprovechar un par de horas para poner neumáticos lisos y empezar a trabajar de verdad', dijo.

'Al final logré hacer 200 km. Lo que no está mal. A ver si mañana jueves la climatología es mejor y se puede aprovechar el día desde el comienzo”, comentó el mexicano, que está muy concienciado con el tema de Halo como protección.

Junto a mi había en pista tres monoplazas de F3 con el Halo y de verdad que me daban envidia, porque en esta pista prácticamente son todo guardarraíles', afirmó.

'La próxima generación de F4 ya serán con halo, pero creo que los del año que viene aun no lo van a tener y a mí me gustaría comenzar a correr en la F4 el año que viene. Cumpliré 14 años en abril, y en algunos campeonatos se puede empezar a correr a esa edad. De momento aprende y seguir trabajando, y sobre todo estudiando 'on line' que es lo único que se puede hacer”, precisó. EFE