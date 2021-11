Carreño: 'Estamos ahí y seguimos vivos'

Madrid, 28 nov (EFE).- Pablo Carreño, derrotado por Daniil Medvedev, destacó la capacidad de sufrimiento del equipo español que todavía tiene opciones de clasificación para los cuartos de final de la Copa Davis.

Carreño recordó los numerosos contratiempos en el torneo, en las dos últimas ediciones. Pero también el gran nivel de su compañero Feliciano López que ganó a Andrey Rublev.

'Este equipo está acostumbrado a que le pasen muchas cosas. En el 2019 conseguimos ganar, teníamos a Rafa. Ahora no estaba Rafa y se cayeron Roberto Bautista y CArlos Alcaraz. Pero sabiendo que Rusia es una de las favoritas estamos ahí y seguimos vivos. Feliciano ha hecho un partidazo y yo lo he intentado. Jugaré el partido desde fuera', relató Carreño.

El tenista español lamentó no haber podido culminar la mejoría que demostró en el segundo set, cuando reaccionó.

'Al principio me faltó apretar más aunque jugar contra Medvedev no es fácil porque no ves agujeros y tienes que arriesgar más de la cuenta. Después apreté más. Poco a poco me sentí más cómodo, el público me ayudó y fue una pena no llevar el partido al tercer set para intentar ganar. Hay que darle mérito porque ha seguido ahí hasta el final', concluyó Carreño. EFE

apa/jl