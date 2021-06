Carreño: 'Estoy contento con mi nivel'

París, 4 jun (EFE).- El español Pablo Carreño, que se clasificó para octavos de final de Roland Garros por tercera vez en su carrera, aseguró que se siente 'contento' con el nivel que ha evidenciado en lo que va de torneo.

'Es importante ganar, pero mejor a tres sets sin desgastarse, en un Roland Garros con partidos a cinco se te puede hacer muy largo. He ganado un partido complicado', afirmó el asturiano tras derrotar al estadounidense Steve Johnson, 6-4, 6-4 y 6-2.

'El estilo de Steve es difícil, sacando bien y tiene esa derecha muy peligrosa y el revés cortado. Lo he solventado con mejores sensaciones que normalmente suelo hacerlo contra él o jugadores parecidos', dijo.

'El ritmo lo he ido cogiendo, he salvado situaciones complicadas contra Enzo (Couacaud, su rival de segunda ronda) y hoy teniendo el partido controlado me he despistado pero he sabido volver y ganar en tres sets. No sé si estoy en mi esplendor pero contento con las sensaciones', aseguró.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas, quinta raqueta del circuito, y el estadounidense John Isner.

'Tsitsipas es que mejor está jugando este año. Está teniendo buenos resultados, no ha fallado nunca antes de lo previsto, es algo que dice el nivel que tiene', señaló. EFE