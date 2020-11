Carreño gana sin problemas a Gaston y pasa a segunda ronda

(actualiza con declaraciones de Carreño)

París, 2 nov (EFE).- El español Pablo Carreño se clasificó este lunes sin problemas para la segunda ronda del Masters 1.000 de París tras derrotar al francés Hugo Gaston por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 9 minutos.

El héroe francés del pasado torneo de Roland Garros, invitado por los organizadores de nuevo, comenzó ganando los dos primeros juegos del partido, pero a partir de ahí desapareció del duelo ante un sólido Carreño.

El español se medirá contra el alemán Jan-Lennard Struff, que venció al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4 y 6-2.

Carreño reconoció que Gaston comenzó 'muy agresivo' el partido y que se vio sorprendido, porque no se esperaba ese juego del francés en esta superficie.

'Me pegó tiros muy duros, se le conoce por el resultado de Roland Garros y esta superficie no se parece en nada. Le había visto partidos en 'indoor', y los primeros juegos no era lo que esperaba, luego pude dominar los puntos', dijo el asturiano.

'Luego pude hacer un partido bastante regular, sacando bien, bastante bueno y siendo regular todo el rato, tratando de llevar la iniciativa de los puntos', agregó.

Carreño afirmó que tratará de acabar su temporada con una nota positiva en el torneo de París, tras unas semanas en las que se ha mostrado muy irregular.

'Ha sido un gran año, he hecho grandes resultados, he aprovechado bien la oportunidad de poder competir en estas condiciones tan complejas. Este año se merece acabar con buenos resultados y no como estuve la semana pasada', dijo.

Incluso reconoció que, matemáticamente, tiene opciones de clasificarse para las Finales ATP de Londres, pero que es 'muy complicado'.

'No solo yo tengo que hacer un gran resultado, dependo también de Diego (Schwartzman) y con el nivel que está mostrando es complicado que no lo haga', dijo el español, que se mostró dispuesto a acudir a Londres aunque fuera como suplente.

'Llegar a Londres aunque sea como suplente es buena noticia. Empecé 27 del mundo y escalar tantos puestos y poder estar en Londres es una buena noticia', afirmó.

Sobre su próximo rival aseguró que será 'durísimo' porque 'Gopea bien la pelota y en esta superficie es muy peligroso, no da margen de error, obliga a estar concentrado desde el principio'. EFE